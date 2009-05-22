کشف سالانه 3 هزار تن مواد مخدر تولیدافغانستان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که به بررسی دستاوردهای رزمایش اقتدار و امنیت در استان سیستان و بلوچستان اختصاص داشت سردار حسین آبادی ، سردارنکویی فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان میهمان این برنامه بودند و بیات مدیر کل بین امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگویی تلفنی در برنامه مشارکت داشت .

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی گفت: انتونیو ماریا کاستا مدیر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به همراه 50 سفیر و دیپلمات مقیم و 50 خبرنگار داخلی و خارجی رزمایش اقتدار و امنیت در استان سیستان و بلوچستان را ازنزدیک رصد کردند و با تلاشهای کشورمان درمبارزه با کاروانهای قاچاق مبارزه با مواد مخدرآشنا شدند.

سردار حسین آبادی اضافه کرد: سفرا ، دیپلماتها و خبرنگاران دراین بازدید از سرعت ساخت دیوار 60 کیلومتری با 150 برجک دیدبانی مجهز به دوربین دید درشب که با هزینه 135 میلیارد تومان ساخته شده است ، آشنا شدند .

وی با بیان اینکه مرزهای شرق کشور طولانی و بی در و پیکر بود، افزود: نیروی انتظامی اکنون به شرایط مناسب برای برقراری امنیت در مرزها رسیده است به نحوی که فاصله پاسگاه ها به حدود 15 کیلومتر کاهش یافته است و ما زمانی می توانیم بر مرز مسلط شویم که به صورت کامل از ورود کاروان های مجهز مواد مخدر به کشور جلوگیری کنیم.

حسین آبادی با اشاره به هزینه 800 میلیون دلاری کشورمان در دو سال اخیر‌3600 شهید گرانقدر و 11 هزار جانباز در 2 دهه مبارزه باعاملان ورود مواد مخدر به کشور گفت : این در حالی است که کمکهایی که قرار بود به ما اختصاص یابد 20 میلیون دلار اعلام شده است ، اما کل کمک مجامع بین المللی ، کشورهای اروپایی و مدعیان مبارزه با مواد مخدر که به دست ما رسیده است ،از دو میلیون دلار تجاوز نکرده است ،که این مبلغ در مقابل هزینه های کشورمان دراین زمینه بسیار ناچیز است .

وی اقدامات ایران را مؤثرترین اقدام در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در جهان دانست و گفت: در حال حاضر طرح های مشترکی با مبلغ 4 ونیم میلیون دلار دردست اجراست که بودجه آن را نهادهای بین المللی و کشورهای مرتبط تأمین می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی با انتقاد از کشورهای اروپایی برای اینکه درزمینه اطلاعاتی با ما همکاری لازم را ندارند تاکید کرد :ما می دانیم که آنان از مشخصات کامل باندهای قاچاق مواد مخدر اطلاع دارند و حتی می دانند کدام کاروانی با چند نیروی انسانی به کشور ما وارد می شود و این درحالی است که پلیس جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاقچیان مواد مخدر بین المللی مستمر با کشورهای همسایه اطلاعات رد و بدل می کند و همکاری ما بسیار بیشتراز آنان است.

وی درباره تناسب میزان کمک های مالی سازمان های بین المللی گفت: این کمکها پاسخگوی نیازهای اجرای طرحها در کشور نیست.

سردار حسین آبادی با ابراز نگرانی ازدر دسترس بودن مواد مخدر در جامعه گفت : عزمی ملی برای پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر لازم است و در این 30 سال مبارزه شاهد آن بوده ایم که تا وقتی تقاضا وجود دارد، قاچاقچیان به هر طریق مواد را تامین می کنند ،پس کاهش تقاضا باید از محورهای اصلی حرکت ما باشد و نباید فقط درپی میزان کشف و ضبط مواد مخدراز نظر کمی باشیم بلکه باید به فکر درمان این وضع از لحاظ مصرف درجامعه باشیم به صورتی که با نگاهی بسیجی وبا کمک سازمانهای مختلف به سمت کاهش شاخص های مصرف این مواد خانمانسوز در جامعه حرکت کنیم .

وی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و ورود مواد صنعتی به این عرصه را دو تهدید اصلی درزمینه موادمخدر خواند و گفت : توزیع این مواد آرام آرام در محیطهای دانش آموزی و دانشجویی در حال افزایش است که با اصلاح قانون شدت عمل بیشتری برای مقابله با مواد مخدر صنعتی پیش بینی شده است که در صورت تصویب به اجرا در می آید.