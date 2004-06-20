استخرهاي غير بهداشتي توسط نيروي انتظامي پلمپ مي شود

مهندس ناصر فلاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تمامي استخرهاي شهر تهران به وسيله دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران كه به ترتيب "جنوب و مركز"، "شرق شمال و شمال شرقي" و "غرب و شمال غربي " را تحت پوشش قرار مي دهند، نظارت مي شود.

وي با بياني اينكه در فصل تابستان تعداد بازديد ها از اين اماكن بيشتر مي شود، گفت: تخلف از سوي مسئولان استخر، در مرتبه نخست با معرفي به دادگاه و مهلت حداقل 15 روز و حداكثر دو ماه از آنها خواسته مي شود كه به رفع نواقص بپردازند و براي بار دوم تعطيل خواهد شد.

مهندس فلاحي اظهار داشت: استخرها از جمله اماكني هستند كه در فصل تابستان از لحاظ بهداشتي از اهميت خاصي برخوردار مي شود چون بسياري از بيماري هاي چشمي، پوستي، گوارشي، عفونت هاي دستگاه تنفس به دليل استفاده از آب استخرهاي آلوده به افراد منتقل مي شود.

وي با بيان اينكه اغلب تخلفات مسئولان استخرها مربوط به گند زدايي آب استخرها بوده است، تصريح كرد: استاندارد ميزان كلر آزاد باقي مانده در آب استخر از يك تا 5/3 ميلي گرم در ليتر است و اين ميزان بايد به صورت روزانه و در ساعات مختلف روز توسط متصدي استخر يادداشت شود.

رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و اماكن وزارت بهداشت گفت: برخي از متصديان استخرها به جاي استفاده از كلر در آب استخر، از موادي كه هيچ كدام مورد تاييد وزارت بهداشت نيست، استفاده مي كنند چرا كه از نظر وزارت بهداشت براي گند زدايي آب استخر ها فقط كلر مورد تاييد است.

وي با بيان اينكه بهداشتي بودن استخرها براي استفاده از زنان اهميت بيشتري دارد چون امكان آلوده شدن آنها به عفونت ها بسيار بيشتر از مردان است، به استفاده كنندگان از استخر توصيه كرد: بايد حتما پيش از ورود به استخر ابتدا دوش گرفته شود و از حوضچه كنار استخر استفاده كرد.

مهندس فلاحي ادامه داد: به علت اينكه كلر اثر نامطلوبي بر پاي انسان دارد، معمولا در اين حوضچه ها از محلول 15 درصدي توسولفات سديم و محلول نيم درصدي هيپو كلريد سديم استفاده مي شود كه اگر مدت زيادي اين محلول تعويض نشود خاصيت خود را از دست مي دهد.

وي گفت: بايد در محل استخر ها به ازاي هر پنج نفر شناگر يك دوش وجود داشته باشد و همچنين ازلحاظ بهداشتي نيز تمامي كاركنان در استخر ها دوره 45 ساعت آموزش بهداشت فردي و عمومي را بگذارنند و كارت معاينه پزشكي دريافت كنند.

مهندس فلاحي همچنين از شهروندان خواست در صورت مشاهده عدم رعايت بهداشت در استخرها، مراتب را به مراكز بهداشتي منطقه خود اطلاع دهند.