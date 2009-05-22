آمریکا بر تداوم تحریم زیمبابوه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هرالد آمریکا از باقی ماندن تحریم های اعمال شده علیه دولت زیمبابوه با وجود تشکیل دولت ائتلافی و بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی در این کشور خبر داد.

دولت "رابرت موگابه" رئیس جمهور زیمبابوه بارها با ناعادلانه خواندن تحریم ها علیه هراره، خواستار برداشته شدن آنها شده است.

این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه ضمن صحه گذاشتن بر بهبود اوضاع زیمبابوه، برداشته شدن تحریم ها را در دست بررسی عنوان کرد.

در شرایطی که دولت ائتلافی زیمبابوه به میانجیگری آفریقای جنوبی تشکیل شده است، کلینتون در سخنانی مداخله جویانه خواستار فشار بیشتر پورتوریا بر هراره شد.

در اثر بحران اقتصادی در زیمبابوه 7 میلیون شهروند این کشور به کمک های بشردوستانه از خارج نیازمند هستند.



زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد. البته بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.