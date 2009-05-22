پایان بی نتیجه نشست روسیه و اروپا / ایران از محورهای مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "ناتالیا تیماکووا" دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه در جمع خبرنگاران گفت: سران روسیه و اتحادیه اروپا در نشست امروز خود درباره مسائل بین المللی، از جمله خاور نزدیک و ایران نیز مذاکراتی را به عمل آورده اند.

وی ادامه داد: روسیه پیشنهادی درباره برگزاری کنفرانس بین المللی خاور نزدیک در مسکو را به اتحادیه اروپا ارائه کرد که این پیشنهاد مورد حمایت اروپایی ها قرار گرفته است.

این مقام روس، مبارزه با دزدی دریایی در آبهای سومالی و همچنین موضوع افغانستان و پاکستان را از دیگر مسائلی عنوان کرد که در دیدار مقامات اروپایی و روس مورد بررسی قرار گرفته است.

نشست مشترک روسیه-اتحادیه اروپا که روز گذشته در خاباروسک در شرق روسیه آغاز شد، امروز با اختلاف گسترده بین مسکو و بروکسل پایان یافت.