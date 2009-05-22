تمرکز بیش از حد آمریکا بر لبنان بیانگر "مداخله گری" واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این بیانیه با اعلام اینکه حزب الله به خوبی این نکته را درک می کند که معیار توجه آمریکا به لبنان به قضیه فلسطین وابسته است، به ذکر این نکته گوشزد کرد که دولت آمریکا منافع رژیم صهیونیستی و امتیازگیری برای آن را در راس اولویت های خود قرار می دهد و در مقابل مسائل منطقه و درخواست های بر حق آنها جز آخرین توجهات این کشور به شمار می رود.

حزب الله در بخش دیگر بیانیه تطابق منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از مقامات لبنان خواست که موضوع شبکه های جاسوسی رژیم اسرائیل در اراضی لبنان و نیز تداوم اشغال آن را مطرح و این پرسش را بیان کنند که آیا بایدن و دیگر مسئولان آمریکا به احیای حاکمیت اراضی اشغالی لبنان اهتمام می ورزند؟

جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در راس هیئتی برای دیدار با مقامات لبنان وارد بیروت شد. این سفر در حالی صورت می گیرد که چند هفته دیگر انتخابات پارلمانی لبنان (17 خرداد) برگزار خواهد شد.