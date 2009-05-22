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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۷

متکی:

سفرهای استانی دولت چارچوب مدیریتی کشور را تغییر داده است

سفرهای استانی دولت چارچوب مدیریتی کشور را تغییر داده است

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر امور خارجه گفت: دولت نهم نوع چارچوب مدیریت کشور را با سفرهای استانی تغییر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منوچهر متکی عصر جمعه در دیدار با مردم گرگان در مصلی این شهر افزود: سفرهای استانی موجب تعامل نزدیک مردم با دولت شده و در آشنایی بیشتر با مشکلات مرم تاثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: دولت نهم در بند حزب و گروهی قرار ندارد و خدمت به مردم از سرلوحه کاری این دولت جدا نشدنی است.

وی خاطرنشان کرد: در این دوران شاهد تحولات زیادی در کشور بوده ایم و دولت و وزرا تمام هم و غم خود را برای خدمت به مردم به کار بسته اند.

وزیر امور خارجه ایران بیان داشت: برخی آمارها و اقدامات صورت گرفته در این دوران با تمامی دوران دولتهای گذشته برابری می کند و فرصتهای جدیدی نیز در کشور ایجاد شده است.

متکی یادآور شد: دولت نهم تا دقایق آخر عمر خود دست از خدمت به مردم برنمی دارد و خدمت رسانی به مردم وظیفه اصلی دولت است.

کد مطلب 883447

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