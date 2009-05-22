سفرهای استانی دولت چارچوب مدیریتی کشور را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منوچهر متکی عصر جمعه در دیدار با مردم گرگان در مصلی این شهر افزود: سفرهای استانی موجب تعامل نزدیک مردم با دولت شده و در آشنایی بیشتر با مشکلات مرم تاثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: دولت نهم در بند حزب و گروهی قرار ندارد و خدمت به مردم از سرلوحه کاری این دولت جدا نشدنی است.

وی خاطرنشان کرد: در این دوران شاهد تحولات زیادی در کشور بوده ایم و دولت و وزرا تمام هم و غم خود را برای خدمت به مردم به کار بسته اند.

وزیر امور خارجه ایران بیان داشت: برخی آمارها و اقدامات صورت گرفته در این دوران با تمامی دوران دولتهای گذشته برابری می کند و فرصتهای جدیدی نیز در کشور ایجاد شده است.

متکی یادآور شد: دولت نهم تا دقایق آخر عمر خود دست از خدمت به مردم برنمی دارد و خدمت رسانی به مردم وظیفه اصلی دولت است.