پیروزی ذوب آهن برابر راه آهن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت فینال رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 17 امروز به قضاوت سعیدمظفری زاده در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان منصور ابراهیم زاده به پیروزی 2 بر یک دست یافتند.

در نیمه اول این دیدار شاهین خیری در دقیقه 18 و اسماعیل فرهادی در دقیقه 31 برای ذوب آهن گل زدند و تنها گل تیم راه آهن شهرری را هم مجتبی زارعی در دقیقه 38 وارد دروازه ذوب آهن کرد.

دیدار رفت این دو تیم در ورزشگاه اکباتان تهران با پیروزی یک بر صفر راه آهن شهرری به پایان رسیده بود.