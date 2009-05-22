اختلاف مقامات اوکراین مانع حل تنش گازی کی یف و مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین با اشاره به اختلاف گسترده بین مقامات اوکراین درباره نحوه تعامل گازی با روسیه گفت: تا زمانی که مقامات کی یف موضع واحدی اتخاذ نکنند، این موضوع حل نخواهد شد.

وی، حل مشکل گازی با اوکراین در شرایطی که موضعی واحد در بین مقامات اوکراین در رابطه با این مسئله وجود ندارد را غیر ممکن دانسته و موضع رئیس جمهور این کشور در این رابطه را غیر قابل قبول نامید.

پوتین که امروز با یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین در نشست نخست وزیران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت قرقیزستان درباره مسائل گازی گفتگو کرد، گفته های یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین درباره شکل پرداخت هزینه ها را غیرقابل قبول دانست.

تنش گازی بین روسیه و اوکراین یک مسئله رایج در فصل سرد سال در سالهای گذشته بوده و همواره امنیت انرژی در اروپا را به چالش کشیده است.