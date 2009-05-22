برخلاف میل برخی افراد می گویم که ایران باید جهان را مدیریت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز در ورزشگاه شهدای هفتم تیر در جمع دانشجویان با بیان این مطلب افزود: ملت ایران در پایه‌ گذاری تمدن بشری، در مقطع انتخاب اسلام به عنوان راه متعالی و در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی همواره نقش کلیدی ایفا کرده است .

وی خاطر نشان کرد: چهار سال پیش و بعد از 26 سال پس از پیروزی انقلاب ملت ایران احساس کرد که در مسیر حرکت کشور از مسیرحرکت انقلاب فاصله گرفته که تصمیم گرفت که این مسیررا به جایگاه واقعی خود برگرداند. فاصله گرفتن از ارزش های ملت ایران و فاصل گرفتن از خود ملت باعث شد این احساس در میان مردم ایجاد شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: تاریخ ایران گواهی می دهد هر گاه مدیران انقلابی و شایسته بر امور کشور تسلط داشته اند ملت شکوفا شده و کشور پیشرفت کرده است. اما در سال های قبل از دولت نهم اعتماد ملی و اعتماد به نفس و خودباوری در میان مردم به پائین ترین حد خورد رسیده بود.

احمدی نژاد اظهار داشت: ما در آن دوران از نظر اقتصادی در بدترین شرایط بودیم و هزار و 500 بنگاه اقتصادی ما در نقطه بحرانی قرار داشتند. رشد تولید اقتصادی ایران نیز در حداقل های ممکن قرار داشت و سه میلیون بیکار در کشور وجود داشت. همچنین سیل مهاجرت در کشور بیداد می کرد به طوری که بیش از 125 هزار نیروی متخصص کشور در یکسال از کشور خارج شده بودند.

وی گفت: یکی از نمادهای وادادگی ما در آن زمان مسئله هسته ای بود. مسئله هسته ای تنها یک مسئله تکنولوژیکی نبود بلکه بحث استقلال ملت ایران بود. برخی به بهانه اینکه می خواهیم تنش زدایی کنیم قدم به قدم در این بحث عقب می رفتند و سلطه گران هم هر روز توقعات خود را بالاتر می بردند به طوری که کار به جایی رسید که در سعد آباد یک قرارداد ننگین امضا شد و آنها گفتند که باید فعالیت های هسته ای ایران تعطیل شود.

رئیس جمهور افزود: حمله به ایران بعد از افغانستان و عراق و از بین بردن ایران که در صحبت های رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح می شد همه در زمانی بود که کشور ما سیاست تنش زدایی را دنبال می کرد اما ملت ما به صحنه آمد و با شعار ما می توانیم که از عمق جان ملت بود، امور را در دست گرفت.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در طول این چهار سال فشارهای زیادی بر ما وارد شد و غرب سعی کرد با مطرح کردن موضوع تحریم عامل فشار دیگری بر ما ایجاد کند و این در حالی بود که در کشور برخی موضوع گوجه فرنگی را به مسئله اول کشور تبدیل کرده بودند.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت در چهار سال اخیر تاکید کرد: در دولت نهم سه برابر دولتهای قبل از نظر اقتصادی کار انجام شده و در برخی از امور تا 10 برابر فعالیت صورت گرفته است. این امری طبیعی است که ما برای اینکه ببینیم مشکل ها چقدر کاهش پیدا کرده خودمان را با دولت های قبل مقایسه کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: در طول 50 سال گذشته 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجاد شده بود در حالی که در چهار سال گذشته بیش از 6 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شد. امروز در دنیا 8 یا 9 کشور هستند که مدیریت سوخت هسته ای را در اختیار دارند که یکی از آنها ایران است.

احمدی نژاد تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دلیل آنکه مانع شکوفائی برنامه ریزی ها در کشور بود منحل شد وجای خود را به تشکیلات آرمانی کوچکتری برای برنامه ریزی های بهتر سپرد. همچنین ماجرای تحریم ایران برای همیشه به بایگانی تاریخ پیوست و امروز شرکت های غربی برای گرفتن پروژه های ایران مسابقه گذاشته اند.

وی گفت: همچنین دست های بسیاری تا به امروز از بیت المال کشور قطع شده است اما علیرغم تمام این کارها بسیاری در چند سال اخیر وحتی در سه چهارماه گذشته به بهانه انتخابات سنگین ترین فشارها وتهمت ها را به ما وارد کرده اند که فکر می کردند چون ما جواب نمی دهیم و به فکر مردم هستیم پس جوابی هم نداریم.

رئیس جمهور اظهار داشت: برخی حتی به ملت اصفهان و یزد توهین کردند و حضور آنها را در سفر استانی زیر سوال بردند و گفتند بین آنها سیب زمینی توزیع شده بود که برای استقبال آمده بودند.

احمدی نژاد با اشاره به برنامه های آینده خود نیز تاکید کرد: برنامه ریزی های ما در همین راه امروز است و همواره در نقطه مقابل برنامه های استکباری قرار دارد. باید بر مبنای اسلام و فرهنگ ایرانی کشور را بسازیم و علیرغم میل برخی می گویم که حتی برای مدیریت جهان آماده باشیم زیرا ملت ما شایسته این امر است.

وی ادامه داد: برخی افراد هر روز به ما تهمت می زنند و وقتی از آنها در مورد این کارشان سوال می شود می گویند که احمدی نژاد ما را تحویل نمی گیرد. من می خواهم به آنها بگویم نوکری روستایی دور افتاده که در زیر چرخ برنامه ریزی های غلط شما له شد را به صدها ساعت نشست و برخاست با شما عوض نمی کنم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: من بارها به رهبری گفته ام که شما فرمودید که من برنامه هسته ای کشور را مدیریت کنم و تا زمانی که لازم باشد سختی های این راه را تحمل می کنم چون نباید بی عرضگی های کسی را به ملت تحمیل کنیم.

احمدی نژاد با اشاره به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: این ملت ایران هستند که در انتخابات تصمیم گیری می کنند و میزان رای آنها است. انتخابات یک فرصت است تا نقاط ضعف را برطرف کنیم و نقاط قوت را قوی تر.

وی ادامه داد: هر کسی که می خواهد برای احمدی نژاد تبلیغ کند نباید به دیگران اهانت کند و از سوی دیگر هم نباید کارها را بزرگ نمایی کند. اما همه باید کمک کنند که انتخابات باشورتر از همیشه برگزار شود.