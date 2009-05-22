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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

با برتری پرگل برابر راه آهن ؛

ذوب آهن قهرمان جام حذفی باشگاههای کشور شد/ سپاهان آسیایی شد

ذوب آهن قهرمان جام حذفی باشگاههای کشور شد/ سپاهان آسیایی شد

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با برتری برابر راه آهن شهرری در دو دیدار رفت و برگشت علاوه بر کسب عنوان قهرمانی رقابتهای جام حذفی، تیم فوتبال سپاهان را به عنوان چهارمین نماینده ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت فینال رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 17 امروز به قضاوت سعیدمظفری زاده در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز شد که در پایان شاگردان منصور ابراهیم زاده به پیروزی 5 بر یک دست یافتند.

در نیمه اول این دیدار شاهین خیری در دقیقه 18 و اسماعیل فرهادی در دقیقه 31 برای ذوب آهن گل زدند و تنها گل تیم راه آهن شهرری را هم مجتبی زارعی در دقیقه 38 وارد دروازه ذوب آهن کرد.

در شروع نیمه دوم بازهم این ذوب آهن بود که توانست بر تعداد گلهای خود بیفزاید. این تیم در دقایق 47 و 90 توسط قاسم حدادی فر و دقیقه 94 توسط مصطفی صالحی نژاد به سه گل دیگر دست پیدا کرد تا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 5 بر 2 راه آهن شهرری را شکست دهد و به عنوان قهرمانی رقابتهای جام حذفی دست پیدا کند.

با این قهرمانی تیم فوتبال سپاهان که عنوان چهارمی رقابتهای لیگ برتر را در اختیار داشت به عنوان چهارمین نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهد کرد. ذوب آهن در لیگ برتر به عنوان نایب قهرمانی رسیده بود.

کد مطلب 883464

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