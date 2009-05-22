ترور سید حسن نصرالله منطقه را منفجر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف الموسوی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن درباره مانورهای نظامی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: لبنانی ها باید به این مانورها توجه کنند زیرا اولا از جانب دشمن و ثانیا در مرزهای لبنان انجام می شود و سوم اینکه اهداف برگزاری این مانور به طور مستقیم به امنیت لبنان ارتباط دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مانور رژیم صهیونیستی تجربه برای مقابله با پیامدهای ترور سید حسن نصرالله است، گفت: هر گونه اقدامی برای ترور سید حسن نصرالله به انفجاری گسترده و فراگیر منجر شده و منطقه را به آتش خواهد کشید.

موسوی با بیان اینکه بسیاری از کشورها در تصمیم جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی برای ترور سید حسن نصرالله دخیل هستند و تلاش این رژیم برای ترور دبیر کل حزب الله لبنان در روزهای باقی مانده به انتخابات لبنان بیشتر می شود، تصریح کرد: حملات تبلیغات رسانه ای اخیر با هدف قرار دادن سید حسن نصرالله در واقع تلاشی بود برای ترور شخصیتی وی، زیرا هرگونه آسیبی به دبیر کل حزب الله به انقلابی در وجدان عربی و وجدان مردمی منجر خواهد شد.

"زیاد الحمصی" جاسوس اسرائیلی بازداشت شده در لبنان در جریان بازجویی های خود اعتراف کرده است که پس از حوادث می 2008 از سوی موساد مامور به دیدار با دبیر کل حزب الله لبنان بوده است که طرح وی با هوشیاری نیروهای مقاومت شکست خورد.