گردهمایی روسای دانشگاه های کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در مراسم افتتاحیه این همایش که عصر جمعه در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه و ذهنیتی که نسبت به این منطقه وجود دارد، توسعه فضای سبز دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.

احمد اکبری افزود: براساس بررسی های به عمل آمده بیش از 90 درصد دانشجویان از انجام این کار رضایت دارند و جو صمیمی بین مسئولان دانشگاه و دانشجویان به وجود آمده است.

به گفته رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گردهمایی روسای دانشگاه های کشور ماهانه و بیشتر در تهران برگزار می شود که این بار افتخاری میزبانی این گردهمایی به این دانشگاه رسیده است.

اکبری دستور کار این همایش را اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه ها اعلام کرد و گفت: گردهمایی روسای دانشگاه ها، پژوهشکده ها و پارکهای علم و فناوری کشور تا عصر شنبه دوم خردادماه ادامه دارد و 20 طرح عمرانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور وزیر علوم نیز افتتاح و گلنگ زنی می شود.