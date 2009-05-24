  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۴

مدیر حوزه علمیه اهل سنت:

رهبر معظم انقلاب از حامیان اصلی وحدت شیعه و سنی هستند

رهبر معظم انقلاب از حامیان اصلی وحدت شیعه و سنی هستند

مدیر حوزه علمیه اهل سنت شهر سوران گفت: سفر مقام معظم رهبری به کردستان و تاکید ایشان بر ضرورت و اهمیت وحدت شیعه و سنی ناشی از توجه جدی رهبری به مقوله وحدت است.

مولوی محمد حسین بیجار زهی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره گفت: بنده از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تلاش آیت الله خامنه ای و جلسات ایشان برای ایجاد وحدت میان شیعه و سنی بوده ام.

وی افزود: ایشان در همان زمان با مولانا محمد شهداد عالم برجسته اهل سنت سوران دوستی داشتند و از همان سالها موضوع وحدت میان شیعه و سنی را مورد تاکید قرار می دادند.

مدیر حوزه علمیه جامعه اسلامی سوران افزود: اهتمام ایشان به حدی بود که در هنگام برگزاری همایش وحدت اسلامی در سال 59 در حوزه علمیه قم که با حضور علمای شیعه و سنی برگزار شد ، ایشان وقت خود برای سخنرانی را به مولانا محمد شهداد واگذار کردند.

روحانی کاروان زائران اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: وحدت میان شیعه و سنی رمز پیروزی انقلاب اسلامی است و با سخنان امام خمینی برای حفظ وحدت،‌ پیروزی این انقلاب سرعت یافت و این نشانگر تجربه سیاسی و درایت علمی امام خمینی (ره) بود.

وی افزود: ما بارها خدمت امام خمینی رسیدیم و بدون واسطه تاکیدات ایشان برای حفظ وحدت میان شیعه و سنی را شنیدیم. ‌همین تاکیدات از رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها مطرح شده است.

کد مطلب 883471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها