رهبر معظم انقلاب از حامیان اصلی وحدت شیعه و سنی هستند

مولوی محمد حسین بیجار زهی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره گفت: بنده از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تلاش آیت الله خامنه ای و جلسات ایشان برای ایجاد وحدت میان شیعه و سنی بوده ام.



وی افزود: ایشان در همان زمان با مولانا محمد شهداد عالم برجسته اهل سنت سوران دوستی داشتند و از همان سالها موضوع وحدت میان شیعه و سنی را مورد تاکید قرار می دادند.



مدیر حوزه علمیه جامعه اسلامی سوران افزود: اهتمام ایشان به حدی بود که در هنگام برگزاری همایش وحدت اسلامی در سال 59 در حوزه علمیه قم که با حضور علمای شیعه و سنی برگزار شد ، ایشان وقت خود برای سخنرانی را به مولانا محمد شهداد واگذار کردند.



روحانی کاروان زائران اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: وحدت میان شیعه و سنی رمز پیروزی انقلاب اسلامی است و با سخنان امام خمینی برای حفظ وحدت،‌ پیروزی این انقلاب سرعت یافت و این نشانگر تجربه سیاسی و درایت علمی امام خمینی (ره) بود.



وی افزود: ما بارها خدمت امام خمینی رسیدیم و بدون واسطه تاکیدات ایشان برای حفظ وحدت میان شیعه و سنی را شنیدیم. ‌همین تاکیدات از رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها مطرح شده است.