جام قهرمانی به ذوب آهنی ها اهدا شد / شادی نصف جهان را فراگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدا جام قهرمانی رقابتهای حذفی باشگاههای کشور عصر جمعه با حضور عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر ، مسئولان اداره کل تربیت بدنی اصفهان ، سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و مسئولان این باشگاه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و جام قهرمانی به فرشید طالبی کاپیتان سبزپوشان اهدا شد.

در این مراسم نیز مثل همه مراسم های پایانی فوتبال ایران بی نظمی حرف اول را می زد و مسئولان برگزاری این جشن نیز نتوانستند مانع از حضور افراد غیرمسئول در کنار سکوی اهدا جام شوند.

صحنه ای از جشن قهرمانی ذوب آهنی ها

با این حال این مراسم با نورافشانی اصفهانی ها برگزار شد و بازیکنان ذوب آهن با جام قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر دور افتخار زدند.

کاروان های شادی نیز از دقایقی پیش در شهر اصفهان به راه افتاده است. با قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن در رقابتهای جام حذفی ، دیگر تیم نصف جهان یعنی سپاهان نیز به لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده راه پیدا کرد.