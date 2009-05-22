دولت آتی لبنان باید دولت قدرت و مقاومت باشد/ تهدید اسرائیل دائمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصر الله در نبطیه در جنوب لبنان به مناسبت روز "مقاومت و آزاد سازی" گفت: جنوب لبنان همواره موضوع حرص، تهدید و تجاوز رژیم صهیونیستی بوده و منابع، خاک و آب آن از گذشته های دور مورد طمع بوده است.

وی به اسناد تاریخی موجود و حافظه اجداد مردم جنوب لبنان اشاره کرد و افزود: سندی در اختیار من است که علت وجودی مقاومت را نشان می دهد و آن چیزی نیست مگر نامه امام شرف الدین از بزرگان جنوب لبنان در دهه 1948 میلادی که در آن وی تلاش کرده است ندای مظلومیت جنوب لبنان را به گوش دولت برساند.

نصر الله ادامه داد: من این نامه را برای آنان می خوانم که معتقدند برای حل مشکلات باید سرمیز مذاکره رفت؛ برای آنها که می گویند فقط 15 سال است که جنوب لبنان آماج حملات صهیونیست ها قرار گرفته است.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: امام شرف الدین پس از آنکه هزاران لبنانی ساکن روستاهای جنوب لبنان توسط صهیونیست ها در حملات سال 1948 کشته شدند در نامه ای به رئیس جمهور خواستار دفاع از جنوب شد اما نتیجه ای نگرفت و تجاوزات صهیونیست ها همچنان ادامه یافت.

وی افزود: بعد از امام شرف الدین، امام موسی صدر به رایزنی با مقامات دولتی لبنان برای دفاع از جنوب لبنان ادامه داد اما نتیجه ای نگرفت تا در نهایت در کنار گفتگو با مقامات خواستار اسلحه به دست گرفتن مردم جنوب شد. وی مردم را به کلاشینکف به عنوان سلاح اولیه مبارزه مسلح کرد و مقاومت لبنان را پایه گذار کرد.

نصر الله خطاب به جمعیت حاضر ابراز داشت: شما در جنبش امل و حزب الله فرزندان به حق امام موسی صدر بدانید که دولت یا ناتوان از دفاع از جنوب است یا بی اعتنا یا آمیخته ای از هردو و بدین ترتیب دفاع از جنوب را مسئولیت خود بدانید.

وی از حمایت بعضی دولت های لبنان از جمله دولت "امیل لحود" و همچنین دولت" میشل سلیمان" رئیس جمهور کنونی این کشور از مقاومت نیز تقدیر کرده و افزود: شما مبارزان جنوب لبنان با قرار گرفتن در کنار یکدیگرهمچنان که در جنگ 33 روزه در جولای 2006 اشغالگران را شکست دادید قادرید هر وقت دیگری هم اینکار را تکرار کنید.

نصرالله اظهار داشت: زمانی که جنگ سال 2006 با پیروزی حزب الله پایان یافت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به من گفت ما باید هزینه زیادی برای این پیروزی بپردازیم .

وی ادامه داد: آیا پیروزی بر اشغالگران جرم است، آیا جرم مردم جنوب لبنان غیر از این است که اشغالگران را از سرزمین خود بیرون رانده اند.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: ما دولتی قوی و مسئول می خواهیم که فقط مالیات گیرنده نباشد بلکه از مقاومت در مقابل اشغالگران حمایت کند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که مقاومت لبنان هرگز خواستار جایگزینی با دولت را نداشته است، افزود: دولتی که از مقاومت حمایت نکند، دولت نخواهد بود.