سعید سعدی درباره اکران فیلم روح‌الله حجازی به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود سال گذشته این فیلم را اکران کنیم که شرایط فراهم نشد. به همین دلیل در فدک فیلم پخش آن را بر عهده گرفتیم تا با جدیت بیشتر نمایش عمومی "در میان ابرها" را دنبال کنیم. اکران این فیلم تجربه‌ای جدید برای ما بود تا بتوانیم فیلم‌های خودمان را در شرایط بهتر و زمان نزدیکتر اکران کنیم.

وی درباره تبلیغات "در میان ابرها" افزود: مجوزهای لازم برای اکران فیلم را دریافت کردیم. به همین دلیل تبلیغات اندکی با تاخیر آغاز می‌شود. امیدوارم هفته آینده تیرزها از تلویزیون پخش شود. به همین دلیل ممکن است به خاطر شرایط تبلیغات، در روزهای ابتدایی فروش کمتری داشته باشیم. البته کار تبلیغ در مطبوعات آغاز شده است.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "تردید" درباره شرایط اکران "در میان ابرها" عنوان کرد: فکر می‌کنم وضعیت اکران فیلم‌ها در گروههای سینمایی تا پایان سال مشخص شده باشد. از طرفی، سینمادارن اکران فیلم‌هایی مانند "در میان ابرها" را نمی‌پذیرند. به همین دلیل گروه سینمایی آزاد گزینه مناسبی برای نمایش اینگونه فیلم‌ها است.

سعدی خاطرنشان کرد: امیدوارم مخاطبین ارتباط خوبی با فیلم برقرار کنند. "در میان ابرها" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر با استقبال خوبی رو به رو شد و توانست جایزه بهترین فیلم اول را از آن خود کند. ولی فکر می‌کنم چنین آثاری در گیشه فروش چندانی نداشته باشند.

وی با اشاره به همکاری با جوانان و فیلم اولی‌ها گفت: باید به جوانانی که در حوزه سینما فعالیت دارند و مستعدند فرصت داد. اگر حضور آنها را نپذیریم یا با آنها همکاری نکنیم در آینده سینمای ایران با رکود رو به رو خواهد شد. این نسل جوان می‌توانند تجربه‌های جدید وارد سینما کنند. باید شرایط به گونه‌ای برای آنها فراهم شود که دست به تولید آثار فاخر و ارزشمند بزنند.

در خلاصه داستان "در میان ابرها" که اکران آن از چهارشنبه 30 اردیبهشت آغاز شده آمده است: گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جابه‌جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن. یک گاری مالک بار نورا است. مالک بار نورا را بر دوش دارد و انتظار می‌کشد تا بیاید... الناز شاکردوست در این فیلم به همراه 9 نابازیگر نوجوان به ایفای نقش پرداخته است.

عوامل تولید "در میان ابرها" عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: حسین بشاش، انتخاب بازیگر و بازیگردان: افشین هاشمی، مترجم و مشاور عربی: سعد ادهم، طراح و صحنه و لباس: بهزاد کزازی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی و مدیر تولید: مجید معدنی.