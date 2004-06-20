سخنگوي نظاميان آمريكايي از كشته شدن 19 تن از افراد الزرقاوي خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي درنشست مطبوعاتي دربغداد با اعلام اين مطلب افزود: به نظر مي رسد تعدادي ازطرفداران اين عضو برجسته گروه القاعده درحمله صبح ديروزهوايي نيروهاي آمريكايي به يكي از حومه هاي شهر فلوجه درغرب پايتخت كشته شده باشند.



كميت با بيان اينكه درحمله به حومه شهرفلوجه ازسلاحهاي خودكاراستفاده شد، اظهاراداشت: نيروهاي ائتلاف با بمباران اين منطقه يكي ازمخفيگاههاي گروه الزرقاي را تخريب كردند.



اواحتمال مي دهد 19 تن دريكي ازمنازل بمباران شده دراين روستا كشته شده باشند اما خبر قعطي آن تاكنون از سوي مسئولان عراقي تاييد نشده است.مسئولان آمريكايي همواره معتقدند ابو مصعب الزرقاوي با گروه القاعده ارتباط دارد.



















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