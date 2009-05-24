سیمای مرکز قزوین امسال تعهد تولید 900 ساعت برنامه دارد

سیدجواد مرادی درباره تولیدات سیمای صدا و سیمای مرکز قزوین به خبرنگار مهر گفت: گرچه صدا و سیمای مرکز قزوین نوپا است و سال 84 به عنوان آخرین مرکز استانی افتتاح شد، اما ظرفیت خوبی برای تولید آثار مناسب دارد. این مرکز همچون پارسال تعهد ساخت 900 ساعت تولید برنامه سریال، مستند، انیمیشن، ترکیبی و ... را دارد.
وی در ادامه افزود: پارسال تولیدات سیمای مرکز قزوین 15 درصد بیشتر از تعهد بود. امسال هم بر اساس طراحیهای انجام شده تولید برنامه بیشتر از تعهدمان میشود. بسیاری از تولیدات سیمای مرکز قزوین از شبکههای سراسری روی آنتن میرود. پخش مستند "ماموریت در ساحل نیسان" با محوریت رشادتهای لشکر 16 زرهی ارتش قزوین از 28 اردیبهشتماه ساعت 18 از شبکه دو شروع شده و ادامه دارد. این مستند در 13 قسمت 30 دقیقهای تهیه شده است.
معاون سیمای صدا و سیمای مرکز قزوین ادامه داد: مجموعه عروسکی "باغ انگور" در 26 قسمت 15 دقیقهای آماده پخش از شبکه دو است. مجموعه "جایی به همین قشنگی" با محوریت آثار باستانی در 13 قسمت 30 دقیقهای از اول تابستان از یکی از شبکههای تلویزیون پخش میشود. مستند "قوم نگار هزار آوا" در هفت قسمت 30 دقیقهای مراحل تدوین و صداگذاری را سپری میکند. این مستند به قومهای مختلف استان میپردازد.
مرادی با اشاره به مستند "روزنی به تاریکی"، "غار قلعه کرد" و فیلم داستانی کوتاه "تصمیم برتر" که آماده پخش هستند، گفت: مستندهای "اقلیم عشق" با محوریت صنایع دستی قزوین در سه قسمت، فیلم داستانی کوتاه "نذری" و مستند 13 قسمتی "بیراهه" با محوریت آسیبهای اجتماعی برای پخش از تلویزیون آماده میشوند.
وی خاطر نشان ساخت: مجموعه تلویزیونی "جوانهها" هم با موضوع یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان در 13 قسمت 45 دقیقهای به نویسندگی نیوشا صدر، کارگردانی محسن آقالر و تهیهکنندگی حمید محلاتی در مرحله پیش تولید و بزودی تولید آن شروع میشود.
معاون سیمای صدا و سیمای مرکز قزوین ادامه داد: مجموعه عروسکی "قصههای شیرین" در 26 قسمت 15 دقیقهای در مرحله پیش تولید، فیلم داستانی کوتاه "قصر فرشتگان" و "نارگل" در مرحله برآورد، مستند "انقلاب قزوین" در مرحله تحقیق، مستند "هور" با محوریت بسیج در 26 قسمت در مرحله برآورد قرار دارد.
مرادی یادآور شد: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "جاده دوستی" هم به کارگردانی مسعود تکاور و تهیهکنندگی حمیدرضا پورعلیمحمد اخیراً به پایان رسیده و مراحل فنی را سپری میکند. انیمیشن "زهر و عسل" بر اساس حکایات عبید زاکانی، انیمیشن "پرواز آخر" با محوریت آخرین پرواز شهید بابایی و مجموعهای بر مبنای ضربالمثلهای ایرانی در دست تولید است.
وی اشاره کرد: پارسال بسیاری از تولیدات سیمای مرکز قزوین از شبکههای دو، سه، العام و تهران پخش شد و امسال هم سعی داریم حضور پررنگ در شبکههای سراسری داشته باشیم. در استان قزوین جوانان مستعد زیاد هستند و ما هم سعی میکنیم بستر لازم را برای رشد آنها فراهم کنیم.
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