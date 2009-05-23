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۲ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۷

عدالت" از ضرورتهای اصلی اقتصاد اسلامی است

عدالت" از ضرورتهای اصلی اقتصاد اسلامی است

رئیس بانک اسلامی جده اقتصاد اسلامی را مبدأ عدالت خواند و گفت: عدالت از شرایط اصلی اقتصاد اسلامی است، در تعالیم اسلام به منظور ایجاد عدالت زکات مقرر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله الاقتصادیه، محمد فیصل رئیس بانک اسلامی جده طی نشستی با اتاقهای تجاری صنعتی در جده با عنوان "اقتصاد اسلامی؛ تبیین دیدگاهها" خواستار بازنگری اجتهاد اسلامی در زمینه اقتصادی شد. 

وی با اشاره به اینکه زکات مانند ریسمانی برای نجات امت اسلامی است، آن را عاملی برای رفع مشکلات فقر و نیاز جامعه خواند، آن هم در شرایط کنونی که بیشتر کشورهای اسلامی از آن رنج می‌برند .

محمد فیصل افزود: هنگامی که کار تأسیس بانکهای اسلامی را آغاز کردیم، تلاش کردیم مفهوم گسترده‌ای از آن ارائه کنیم که مؤسسه‌ای نمونه باشد که بر اساس شریعت اسلام عمل می‌کند، هرچند این مشی با انتقادات بسیاری رو به رو شد.

رئیس بانک اسلامی جده با اشاره به اینکه به دنبال شناخت نظریه اقتصاد اسلامی، فقه و راهها و وسایل استفاده انسان از اقتصاد اسلامی را بررسی کردیم، تصریح کرد: نظریه اسلام با نظریه سرمایه‌داری تفاوت بسیاری دارد زیرا فرق زیادی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری است.

فیصل با بیان اینکه همه عالم از محافظت از محیط سخن می‌گویند و انسان نمی تواند با همه آزادی اش آن را به تصرف خود در آورد، یادآور شد: در اقتصاد اسلامی نیز مبدأ مساوات نیست بلکه عدالت است و در اسلامی که با جدیت در این زمینه کار می‌کند عادلانه بودن از شرایط اصلی اقتصاد اسلامی است. به طوریکه در نظریه اسلام حق فقیر در مال ثروتمند است که با عنوان زکات از آن اخذ می‌شود و عدالت اسلامی به دنبال آن رعایت می‌شود.

کد مطلب 883569

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