رئیس جمهوری عراق تندیس شاعر عرب را به روسیه فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، تندیس "محمدمهدی جواهری" شاعر عراقی25 می برابر با 4 خرداد ماه در روسیه رونمایی می‌شود.

این مجسمه که به صورت نیم تنه ساخته شده، از سوی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به رئیس بنیاد "فورونیج" (مرکز فرهنگی عراق در روسیه) اهدا شده است.

قرار است پس از رونمایی از این مجسمه، سمیناری با عنوان "دیالوگ عراق - روسیه" برگزار شود که در آن درباره پیوندهای فرهنگی این دو کشور و ارتباطات نخبگان آنها در زمان‌های نه چندان دور بحث و تبادل نظر خواهد شد.

محمد مهدی الجواهری معروف به "سراینده بزرگ عرب" شاعری از وابستگان خاندان نامدار "الجواهری" در عراق است که در سال 1899 در نجف متولد شد و سال 1997 در دمشق درگذشت. جواهری نخستین دیوان شعر خود را در سال 1921 منتشر کرد. وی در سال 1928 نجف را به سمت بغداد ترک کرد و در آنجا مشغول به تدریس شد. جواهری در سال 1928 دومین دیوان شعر خود را با نام "بین شعور و عاطفه" منتشر کرد.

جواهری در سال 1979 و در اثر فشارهای سیاسی رژیم صدام، از عراق تبعید شد و تا آخرین روزهای عمرش در غربت زیست و زمان حضورش در پراگ (پایتخت جمهوری چک) طولانی‌ترین دوران تبعید او به شمار می‌رود. این شاعر عراقی که موسس اتحادیه نویسندگان این کشور و نخستین رئیس اتحادیه مذکور نیز بود، جزو نخستین روزنامه‌نگاران عراقی محسوب می‌شود.