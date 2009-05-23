22 تکواندوکار به اردوی یونیورسیاد راه یافتند/ تمرین مشترک با تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی دانشجویان جهت حضور در یونیورسیاد دانشجویان روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد. در این مسابقات 57 تکواندوکار در 8 وزن به رقابت پرداختند که در نهایت سجاد خوش سیرت، سعید امیری، سجاد حقیقی، نوید سجادی، علی کریمی صابر، سید محمد رفیعی، افشین ساکت و سعید قلی نژاد با کسب عنوان قهرمانی در اوزان اول تا هشتم به رادوی این تیم راه یافتند.

در کنار این نفرات علیرضا شکوری و فرهاد سلیمی در وزن اول، مهدی احمدی و یاسین اکبر نتاج در وزن دوم ، محمد رضا مهدیزاده و محمد هداوند در وزن سوم ، محمد باقری معمتد و عباس شیخی دروزن چهارم ، علیرضا نصر در وزن پنجم ، مهران عسگری و روح الله طالبی در وزن ششم ، کوروش رجلی و یوسف کرمی در وزن هفتم و حسین تاجیک در وزن هشتم به دلیل کسب مدال در دوره قبل و حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان به اردوی تیم دانشجویان راه پیدا کردند.

طبق برنامه اعلام شده از این پس تیم های ملی دانشجویان و بزرگسالان به طور مشترک تمرینات را دنبال می کنند.

رقابتهای تکواندو یونیورسیاد دانشجویان تیرماه در صربستان برگزار خواهد شد.