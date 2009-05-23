توقف اعزام هوایی زائران به عراق همچنان ادامه دارد

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب در مورد اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات افزود: پروازهای زائران به عتبات عالیات از شنبه هفته گذشته لغو شده است و تمامی زائرانی که در عراق بودند به ناچار از راه زمینی به کشور باز گشتند .

این اظهارات در حالی از سوی اکبری عنوان می شود که مسئولان عراقی چندی پیش خواستار افزایش هزینه سفر هوایی به عتبات شده و اعلام کرده بودند که تنها در این صورت تعداد پروازها افزایش پیدا خواهد کرد اما مسئولان سازمان حج با این پیشنهاد موافقت نکردند و همین امر باعث توقف پروازهای هوایی شده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در ادامه تاکید کرد: پس از رایزنی با مسئولان عراقی آنها قول داده بودند که از روز جمعه دوم خرداد مجوز پرواز زائران به عراق را صادر کنند اما در حال حاضر این مشکل برطرف نشده و توقف پروازها همچنان ادامه دارد.

این درحالی است که هفته گذشته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که پرواز‌های شرکتهای هواپیمایی ایران به عراق متوقف نشده است.

اکبری ضمن رد ادعای سخنگوی سازمان هواپیمایی ، گفت: چنانچه آنها چنین ادعایی دارند باید بگویند پرواز از کجا و کی انجام شده است.

به گفته معاون عتبات عالیات سازمان حج طی هفته گذشته بیش از 95 درصد زائرانی که برای اعزام هوایی به عتبات ثبت نام کرده بودند از طریق زمین اعزام شدند.