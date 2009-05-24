انتخابات آینده مطالبه محور است / به رد صلاحیت رفعت بیات معترضیم

محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان وضعیت کنونی حاکم بر کشور را به نفع اصلاح طلبان دانست و افزود: برای اولین بار در تاریخ انتخابات است که گروههای اجتماعی مطالبات خود را مطرح می کنند و سپس حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر اعلام می نمایند.

وی تصریح کرد: انتخابات تنها طرفداری صرف از یک کاندیدا نیست بلکه بیان مطالبات گروههای مختلف جامعه و رای به برنامه وی برای تحقق این مطالبات است.

مشاور وزیر کشور در دولت اصلاحات تصریح کرد: بحث مطالبه محوری باعث شده است که توجه بیشتری به مسئله انتخابات شود که از این جهت که مزیت است.

محتشمی پور افزود: روند مطالبه گری به خصوص در مورد آقای موسوی بعد از جریان انصراف آقای خاتمی از کاندیداتوری به طور جدی درمیان گروهای مختلف مطرح شد.

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی در ادامه با تاکید بر لزوم فعال شدن احزاب در طی سال افزود: احزاب باید از روند فعالیت فصلی خارج شده و تنها در زمان انتخابات فعالیت سیاسی خود را شروع نکند.

محتشمی پور در ادامه تاکید موجود را به نفع کاندیدای اصلاح طلبان و گفتمان اصلاح طلبی دانست و افزود: با توجه به مسائلی و تجاربی که در طی چهار سال به دست آمده همه به این نتیجه رسیده اند که جریان اصلاحات تنها ناجی ملت و تنها حرکتی است که با اصالت و البته صبر و حوصله مردم برای جامعه فراهم آورد.

وی در ادامه با انتقاد از رد صلاحیت خانم رفعت بیات گفت: ما به عنوان حامی حقوق زنان به رد صلاحیت خانم رفعت بیات معترضیم و امیدواریم شورای نگهبان پاسخ قانع کننده ای داشته باشد،" آقایان در بیانات خود صداقت لازم را ندارند از یک طرف می گویند ما فردی را به دلیل زن بودن رد صلاحیت نمی کنیم و از طرف دیگر به خودشان اجازه می دهند زنی را که یک دوره نماینده مجلس بوده رد صلاحیت نمایند".

رئیس شاخه زنان جبهه مشارکت ادامه داد: زنان باید زمانی به صحنه رقابت بیایند و شورای نگهبان این فضا را کنار بگذارد و اجازه انتخاب به مردم بدهند، هرچند کاندیدای ما آقای موسوی است و طبیعی است که از وی حمایت بکنیم ولی باید فضای رقابتی بین کاندیداها وجود داشته باشد.

محتشمی پور در ادامه با تاکید بر فعالیت کمیته صیانت از آرا افزود: کمیته صیانت از آرا وظیفه خطیری را بر عهده گرفته و به نظر می رسد کلیه شهروندان ایران باید خود را عضو این کمیته کنند.

محتشمی پور با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در زمینه تبلیغات انتخاباتی، گفت: صدا و سیمای کنونی تنها در اختیار یک جریان سیاسی است و در حالی که بخش مهمی از هزینه های آن از بیت المال تامین می شود و همه جامعه تنها به جز یک گروه خاص از صدا و سیما محروم می شود.

عضو شورای حزب مشارکت، تاکید کرد: ما امیدواریم در طی روزهای آینده شاهد اجماع بین کاندیداهای اصلاح طلب باشیم و هرکدام که ببیند که طرفدار و استقبال خوبی ارند در صحنه بمانند.

محتشمی پور افزود: داشتن نگاه امنیتی را به اقشار مختلف جامعه را موجب ایجاد نوعی فضای بی اعتمادای در جامعه شد.

وی در ادامه به رشد فاصله طبقاتی در جامعه اشاره کرد و گفت: خط فقر در کشور با وجود رشد قیمت نفت افزایش یافته است.

عضو شورای حزب مشارکت، توسعه فعالیتهای زنان در جامعه را در زمان دولت اصلاحات یادآور شد و گفت: در زمان حاضر احزاب اصلاح طلب در قالب حزبی برای تحقق بالا بردن مشارکت آنها باشند.

محتشمی پور به بالا رفتن مشارکت زنان در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دوره بعد از اصلاحات همه کارهای صورت گرفته در حوزه زنان از بین رفت.