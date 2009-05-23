تور بین ‌المللی دوچرخه ‌سواری نیازمند حمایت مالی فدراسیون است

محمدجعفر معلمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برگزاری این تور هزینه‌ های زیادی برای اداره تربیت ‌بدنی و هیئت دوچرخه‌سواری استان دارد که یکی از مشکلات این بخش عدم حمایت مالی فدراسیون دوچرخه ‌سواری از استان مرکزی در زمان برگزاری این مسابقات است.

وی از اولویتهای اصلی هیئت دوچرخه‌ سواری را تلاش برای همگانی کردن این رشته در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: در این راستا دومین همایش عمومی دوچرخه‌ سواری در شهرستان اراک اوایل تیرماه برگزار می شود.

معلمیان اظهار داشت: در سال جاری هیئت‌ دوچرخه‌ سواری بانوان در شهرستان اراک راه اندازی می شود که مراحل مقدماتی راه ‌اندازی این هیئت در دست اقدام است که با نهایی شدن مذاکره‌ های انجام شده با مربیان به مرحله اجرا در می ‌‌‌آید همچنین راه‌ اندازی هیئت بانوان در شهرستان ساوه در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه از حضور 80 دوچرخه ‌سوار اراکی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در همایش بزرگ دوچرخه‌ سواری خبر داد و گفت: دوچرخه‌ سواران مسافت هفت کیلومتر از مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک تا منطقه کوهستانی مودر را رکاب زدند.

وی افزود: در پایان این رقابت ها حسن ابراهیمی اول، ناصر شهبازی دوم و امین مرادی سوم شدند و وحید کمیجانی و علی سجادی نیز به ترتیب عنواین چهارم و پنجم را کسب کردند.

وی اضافه کرد: این همایش با هدف گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، توسعه فرهنگ دوچرخه ‌سواری در بین مردم و استعدادیابی از علاقه ‌مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.