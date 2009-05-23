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۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

رشد 10 برابری تراز تجاری ایران با ارمنستان

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت از رشد 10 برابری تراز تجاری ایران با ارمنستان طی سالهای 78 تا 87 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالحمید اسدیان افزود: تراز تجاری ایران با ارمنستان در سال 1378، 11 میلیون و 800 هزار دلار بود که این میزان در سال 1387 به 119 میلیون و 610 هزار دلار رسیده است.

وی، میزان صادرات ایران به ارمنستان در یک دهه گذشته را 37 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این میزان در سال گذشته به 141 میلیون و 180 هزار دلار رسیده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: میزان واردات ارمنستان به ایران در سال 78 معادل 25 میلیون و 200 هزار دلار بود که این رقم در سال 1387 به 21 میلیون و 570 هزار دلار کاهش یافت.

وی، قیر، وسایل نقلیه با موتور بیستونی، بخاری، ورق شیشه‌ای، روغن سویا، سنگ مولیبدن و کنسانتره‌های آن را از عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران به ارمنستان عنوان کرد.

اسدیان بیان کرد: شمش از آهن و فولاد، سایر چرخ دنده‌ها، آهن یا فولاد تخت یا سرد نورد شده، قراضه و ضایعات آلومینیوم و انواع برچسب از کاغذ یا مقوا و میلگرد از اقلام عمده وارداتی این کشور به ایران است.

ایجاد فروشگاه‌های ایرانی در ایروان، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی دو کشور، راه اندازی اتحادیه‌ بازرگانان ایرانی و فعالیت بانک ملت در ایروان از عمده‌ترین اقدامات در چارچوب روابط دو جانبه بوده است.

کد مطلب 883703

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