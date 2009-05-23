رشد 10 برابری تراز تجاری ایران با ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالحمید اسدیان افزود: تراز تجاری ایران با ارمنستان در سال 1378، 11 میلیون و 800 هزار دلار بود که این میزان در سال 1387 به 119 میلیون و 610 هزار دلار رسیده است.

وی، میزان صادرات ایران به ارمنستان در یک دهه گذشته را 37 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این میزان در سال گذشته به 141 میلیون و 180 هزار دلار رسیده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: میزان واردات ارمنستان به ایران در سال 78 معادل 25 میلیون و 200 هزار دلار بود که این رقم در سال 1387 به 21 میلیون و 570 هزار دلار کاهش یافت.

وی، قیر، وسایل نقلیه با موتور بیستونی، بخاری، ورق شیشه‌ای، روغن سویا، سنگ مولیبدن و کنسانتره‌های آن را از عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران به ارمنستان عنوان کرد.

اسدیان بیان کرد: شمش از آهن و فولاد، سایر چرخ دنده‌ها، آهن یا فولاد تخت یا سرد نورد شده، قراضه و ضایعات آلومینیوم و انواع برچسب از کاغذ یا مقوا و میلگرد از اقلام عمده وارداتی این کشور به ایران است.

ایجاد فروشگاه‌های ایرانی در ایروان، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی دو کشور، راه اندازی اتحادیه‌ بازرگانان ایرانی و فعالیت بانک ملت در ایروان از عمده‌ترین اقدامات در چارچوب روابط دو جانبه بوده است.

