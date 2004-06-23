خبرگزاري مهر در صدر رسانه هايي است كه به اخبار آموزشي مي پردازند

عليرضا جدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس نگاه آماري روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش بيشترين اخبار اين حوزه مربوط به خبرگزاري مهر است كه اين موضوع جاي تقدير دارد.

وي با تاكيد بر اينكه رشد جهشي خبرگزاري مهر بسيار ارزشمند است ، اظهار كرد : دقت ، صراحت ، سرعت و امانتداري در ارايه اخبار ، خصوصا در حوزه آموزش و پرورش يكي از ويژگي هاي بارز عملكرد خبرگزاري مهر طي يك سال گذشته بوده است

مدير كل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه به رغم جوان و تازه كار بودن خبرگزاري مهر ، در طول سال گذشته بسيار قوي عمل كرده است ، افزود : اگر كسي ازسابقه خبرگزاري مهر مطلع نباشد باور نمي كند كه اين عملكرد براي خبرگزاري با عمر يك ساله است.

وي با اشاره به اينكه رشد فزاينده كمي و كيفي خبرگزاري مهر در بسياري از اذهان ستودني و قابل ستايش است ، گفت : توجه خبرگزاري مهر به رويكرد آموزشي يكي از جنبه هاي بارز عملكرد خبرگزاري مهر است.

جدايي با تاكيد بر اينكه آگاهي بخشي و ارتقاي فرهنگ در حوزه عمومي يكي از اقدامات ستودني خبرگزاري مهر است ، افزود : تحليل هاي خبرگزاري مهر ضمن كيفيت محتوايي براي تمام اقشار جامعه قابل فهم است.

وي با اشاره به اينكه ترويج فرهنگ ديني يكي از ملزوماتي است كه در خبرهاي خبرگزاري مهر ديده مي شود ، گفت : در خبرگزاري مهر دو رسالت مطبوعاتي كه همانا امانت داري و اخلاق مداري است ، طي يك سال گذشته ديده شده است و تا كنون حداقل وزارت آموزش و پرورش نقض امانت داري و اخلاق مداري را در زمينه اخبار اين حوزه نديده است.