به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "سرزمین من" درباره گروهی است که برای اکتشاف چاه نفت به مناطق جنگی می‌روند و بعد از پاکسازی محیط از مین‌های جنگی، در حین کار به گور دسته جمعی اجساد شهدا برمی‌خورند و ... این مستند سوم خرداد ساعت 22:30 به مدت 40 دقیقه پخش می‌شود.

گروه سیاسی شبکه تهران هم ویژه ‌برنامه‌ای با نام "فتح خرمشهر" به تهیه‌کنندگی سیدمهدی حسینی تهیه کرده است. در این برنامه مباحثی همچون ابعاد سیاسی آزاد سازی خرمشهر، اشغال خرمشهر به دست عراقی‌ها و ... با حضور دکتر آقامحمدی عضومجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین مظفر رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سردارفضلی فرمانده سپاه سید الشهدا با حضور در برنامه "صبح تهران" و سردار جلالی در برنامه "به خانه برمی گردیم" از رشادتهای دلاوران اسلام در آزاد سازی خرمشهر می‌گویند. دیگر برنامه‌های روتین شبکه تهران از جمله تا نیایش، رنگین‌کمان، نردبان، تهران 20 و ... با موضوع سوم خرداد و آزاد‌سازی خرمشهر پخش می‌شوند.