به گزارش خبرنگار مهر، "سرزمین ستمدیده: عراق" با نام اصلی "دره گرگ‌ها: عراق" محصول سال 2005 ترکیه به مدت 122 دقیقه است. این فیلم 10 میلیون دلاری را آکار کارگردانی کرده و در آن نکاتی شاشماز، بیلی زین، قسان مسعود، برگزار کورل و گری بیوسی بازی کرده‌اند.

"سرزمین ستمدیده" داستان یک عروسی را به تصویر می‌کشد که با حمله ناگهانی نیروهای آمریکایی روبرو می‌شود و دلیل آن شلیک تیر هوایی به رسم شادمانی مردم کرد در عروسی است. وقوع این اتفاق منجر به حمله مردم به صورت مسلح علیه نیروهای آمریکایی می‌شود.

این فیلم به خاطر تصویری که از نظامیان آمریکایی ارائه داده جنجال‌هایی به همراه داشت، هر چند عبدالله گل وزیر خارجه وقت ترکیه درباره آن گفت: "سرزمین ستمدیده: عراق" از بعضی تولیدات استودیوهای هالیوود بدتر نیست.