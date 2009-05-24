اعطای حق سرپرستی کودکان بهزیستی به اتباع ایرانی خارج از کشور

حمیدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: البته 6 ماه کودک بصورت موقت تحت نظارت بهزیستی به آنها واگذار می شود که طی این مدت نیز باید در ایران بمانند و پس از گذراندن این دوره با نظر دادسرا و بهزیستی فرزند به آنها واگذار شده و می توانند با خود به خارج از کشور ببرند.

لایحه فرزند خواندگی طی ماههای گذشته در دولت به تصویب رسیده بود و دو هفته قبل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت کردند.

مدیرکل دفتر شبه خانواده بهزیستی تاکید کرد: در گذشته فقط کودکان بی سرپرست شرایط فرزندخواندگی را دارا بودند که تعداد متقاضیان نیز 5/7 برابر این کودکان بود اما در قانون جدید کودکان بد سرپرست نیز می توانند به خانواده جایگزین و امین موقت سپرده شوند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی درحال حاضر 21 هزار کودک تحت پوشش هستند که از این میان 11 هزار و 500 کودک به خانواده های جایگزین سپرده شده اند و 9 هزار و 500 کودک نیز در خانه های کودک و نوجوانان سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.

منابع رسمی پیش از این اعلام کرده بودند که فقط 11 درصد از کودکان بی سرپرست تحت پوشش مراکز بهزیستی کشور، شرایط لازم برای فرزند خواندگی دارند.

الوند در خاتمه گفت: لایحه فرزند خواندگی 38 ماده دارد که در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس 10 ماده آن مورد بررسی قرار گرفت و بنده نیز به نمایندگی سازمان بهزیستی در این جلسه حضور یافته و توضیحاتی اراده کردم.