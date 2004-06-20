كلينتون از استراتژي بوش درجنگ عراق انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " بيل كلينتون" در مصاحبه اي كه با شبكه CBS آمريكا انجام داده است و اين مصاحبه امشب در برنامه " 60 دقيقه" اين شبكه پخش خواهد شد اشتباه آمريكا در مورد جنگ عراق را استراتژي ضعيف بوش عنوان كرد. كلينتون تصريح كرد اشتباه بوش اين بود كه به بازرسان سازمان ملل اجازه نداد تا تحقيقات خود براي پيدا كردن تسليحات كشتار جمعي صدام را به پايان برسانند.

كلينتون گفت: " به اعتقاد من ما درمورد شروع جنگ اشتباه كرديم. اگرچه عراق بدون صدام براي همه به خصوص مردم عراق بهتر است، اما اشتباه ما اين بود كه اجازه نداديم بازسان سازمان ملل تحقيقات خود را تكميل كنند در اين صورت شايد عراق امروز صحنه عملياتهاي تروريستي نبود. زيرا از ماه مارس 2003 تا كنون تروريستها با توجه به اوضاع عراق آزادانه فعاليت مي كنند."



وي در پايان خاطر نشان كرد: " عراق بدون صدام خيلي بهتر است، درصورتي كه عراق بتواند پس از اين حكومتي مقتدر داشته باشد. در غير اينصورت حركتهاي تروريستي همچنان در عراق باقي خواهد ماند و هر روز دامنه چنين عملياتهايي افزايش مي يابد.

لازم به ذكر است كه كلينتون در مصاحبه با مجله تايمز كه امروز يكشنبه منتشر شد نيز اصل حمله به عراق، با هدف براندازي صدام را غلط ندانست، بلكه زمان حمله به اين كشور را نادرست عنوان كرد.



وي تصريح كرد: " اگرچه به نظر من بوش براي حمله به عراق بايد تا پايان كار بازرسان سازمان ملل صبر مي كرد، اما شخصاً بارها از بوش براي ترك نكردن عراق دفاع كرده ام."

كلينتون در پايان اشاره كرد: " اگر من به جاي بوش بودم حمله به عراق را تا پايان كار " هانس بليكس" به تعويق مي انداختم."