رياض باواشنگتن در سركوب گروه القاعده همكاري خوبي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، اين مسئول سعودي كه دريك كنفرانس خبري درواشنگتن سخن مي گفت، حادثه ديروزرياض را تشريح كرد.



وي با اشاره به اينكه اين همكاري بين دو كشور شكل فني به خود گرفته است، اظهارداشت: تمام عمليات امنيتي نيروهاي عربستان سعودي بدون مشاركت آمريكاييها و خارجي ها صورت گرفته است.



الجبيربا بيان اينكه مقامات عربستان سعودي همواره به تلاشهاي خود براي پاكسازي اين كشورازتروريستها ادامه مي دهند، خاطر نشان ساخت: گروه القاعده با كشته شدن عبدالعزيز المقرن رهبر القاعده دراين كشوربدست نيروهاي امنيتي در منطقه الملز رياض ضربات سختي را متحمل شده است.



وي كشف جسد پل مارشال جانسون شهروند آمريكايي بدست نيروهاي امنيتي عربستان را تكذيب كرد و گفت:براساس اخبار منتشره و تصاويرپخش شده يكي از سايت هاي اينترنتي، اين شهروند آمريكايي بدست گروه القاعده كشته شده است .



روزگذشته يك سايت اينترنتي نزديك به گروه القاعده با انتشار بيانيه اي منسوب به اين گروه، كشته شدن عبدالعزيز المقرن به همراه سه تن ديگر ازهمراهان وي را درعمليات نيروهاي امنيتي عربستان سعودي تاييد كرد.



