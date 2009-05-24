به گزارش خبرنگار مهر در این نشست دکتر امیرعلی نجومیان، الهه دهنوی و احسان عباسلو درباره این کتاب صحبت میکنند.
این نشست روز چهارشنبه 20 خرداد از ساعت 17 در تالار اجتماعات سرای اهل قلم برگزار میشود.
"سفر فلیشا" تلفیقی از ژانر وحشت و ادبیات متعالی است که ماجرای دختری را روایت میکند که از ایرلند برای دیدار دوستش به انگلیس سفر میکند و در محل ملاقات با مردی به نام "هیلدیت" روبرو میشود. هیلدیت دچار توهمات ذهنی است و فضای ذهنی مخوفی دارد که مواجه این دو مهمترین نقطه داستان به حساب میآید و منجر به بازخوانی خاطرات گذشته آن دو میشود و رویدادهای بعدی را رقم میزند.
این کتاب که در سال ۱۹۹۹ دستمایه یک اقتباس سینمایی پربیننده شد توسط انتشارات مروارید در ایران منتشر شده است.
ویلیام ترور در سال ۱۹۲۸ در میچلستون ایرلند متولد شد. وی را یکی از فعالترین نویسندگان ادبیات معاصر ایرلند میدانند.
دهنوی از این نویسنده به غیر از سفر فلیشا، کتابهای"خانهام در آمبریا" و "تورگنیفخوانی" را نیز ترجمه کرده است.
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