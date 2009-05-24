عدم اجرای قوانین معلولان اصفهانی را خانه نشین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پنج سال از تصویب کتاب "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" توسط مجلس شورای اسلامی می گذرد اما هنوز دوهزار معلول اصفهانی همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات باید تاکنون با رجوع به این کتاب رفع می شد.

کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در قالب 16 ماده قانونی در سال 1383 تدوین و تا نیمه اول سال 1384 به تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی ارائه شده است که متأسفانه کمتر سازمان و اداره ای در اصفهان مفاد این کتاب را جدی گرفت و به قوانین آن عمل کرده است.

همچنین برای اجرای این قانون، زمان محدودی تعیین شده و نظارت بر اجرای این آیین نامه نیز در سراسر کشور با سازمان بهزیستی بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس کند.

در همین رابطه سیداصغر فیاض، کارشناس معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اعلام کرد: هنوز 70 درصد از آیین نامه های حمایت از حقوق معلولان در اصفهان اجرا نشده و تنها در حد شعار باقی مانده است.

وی افزود: این در حالی است که سازمان بهزیستی این کتاب را برای تمام ارگان ها و ادارات فرستاده و حتی ماده قانون های مربوط به هر ارگان را به صورت بخشنامه اعلام نموده و حتی بارها نیز در استانداری جلسات مختلفی در این راستا داشته است.

فیاض تصریح کرد :‌با وجود برگزاری این جلسات ما تنها به این نتیجه رسیده ایم که نمی توانیم برای اجرای این قانون به جنگ با ادارات رویم.

بیشترین مشکل ما با شهرداری است

در ماده دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده که "تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی به بهره مندی از آنها برای معلولان مانند افراد عادی فراهم گردد."

در تبصره دو این ماده قانونی از شهرداری ها خواسته شده تا از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی را رعایت نکرده، خودداری نمایند. همچنین در تبصره هایی مختلف، سازمان بهزیستی مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی نظارت داشته و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

در این خصوص محمد پورخلیلی، عضو هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به ماده قانونی یادشده گفت: متأسفانه دسترسی به برخی از مسئولان استانی مشکل است و با وجودی که تاکنون با شورای شهر اصفهان نیز جلساتی برگزار کرده و حتی در این زمینه وعده هایی نیز به ما داده شده، اما در عمل هیچ تحقق وعده ای ندیده ایم.

وی افزود: عدم وجود آسانسور و رمپ استاندارد در ساختمان ها بزرگترین مشکل معلولان است که بسیاری از آنها را خانه نشین کرده است.

این عضو هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان اظهار داشت: به لطف حضور سردار نصر در شورای شهر اصفهان که خود معلول جسمی است، شهرداری مرکزی و ساختمان شورای شهراصفهان به آسانسور مجهزشده اما بقیه ساختمان ها یا رمپ و آسانسور ندارند یا برای رفع مسئولیت رمپی گذاشته اند که معلولان را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد، اما کارشناس معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان بیشترین مشکل شهروندان معلول را عدم مناسب سازی ساختمان ها و خیابان های اصفهان دانست و بیان داشت: نخستین بخشنامه را در خصوص مناسب سازی در سال 1370 به استانداری ابلاغ کرده و تا سال 1384 نیز برخی از ادارات این بخشنامه را تا حدی اجرا کردند.

فیاض ادامه داد: اما در داخل شهر حتی برای منازل، کوچه ها، خیابان ها و ... مناسب سازی صورت نگرفته و بیشترین مشکل ما در این رابطه با شهرداری است.

وی تصریح کرد: از حق نگذریم شهرداری اصفهان پارک ها را مناسب سازی کرد اما یک زنجیر مقابل هر پارکی نصب کرده اند که مانع ورود معلولان جسمی - حرکتی به آن می شود.

کارشناس معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان اعلام کرد: طبق آمار ارائه شده تقریباً 30 درصد از بانک های شهر رمپ دارند که تنها پنج درصد آن استاندارد است به طوری که حتی فرد سالم نیز نمی تواند از بیشتر این رمپ ها عبور کند.

وی افزود: دولت باید ضمانت اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان را از طریق استانداری و شهرداری دنبال کند زیرا شهرداری همان طور که بدون کسب پروانه اجازه ساخت و ساز نمی دهد می تواند از عدم مناسب سازی ساختمان ها نیز جلوگیری کند.

معلولان با کسب بالاترین نمره هم رد می شوند

ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با اشاره به موضوع اشتغال می گوید "هر سازمان و یا نهادی باید حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد". این قانون در حالی است که هر سال بسیاری از معلولان در برخی از امتحانات استخدامی سازمان ها شرکت کرده و قبول می شوند اما در مصاحبه ها از پذیرش آنها به دلیل معلولیت خودداری می شود.

پورخلیلی، عضو هیئت مدیره جامعه معلولان خود از جمله افرادی است که با وجود قبولی در امتحان استخدامی بانک در مصاحبه پذیرفته نشده است.

وی اظهار داشت: عدم استخدام سه درصدی در خصوص نابینایان و ناشنوایان بیشتر صدق می کند.

همچنین کارشناس معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: به ندرت مشاهده می کنیم که فردی معلول در یکی از ادارات استان استخدام شود.

فیاض افزود: بیشترین ملاک در استخدام ها کسب بالاترین نمره است و حتی تاکنون اتفاق افتاده که برخی از معلولان بهترین نمره را از امتحانی گرفته اند اما متاسفانه در مصاحبه ها رد شده اند.

وی با اشاره به استخدام سال گذشته سازمان بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: شش درصد از استخدام های سازمان بهزیستی اصفهان به معلولان اختصاص دارد و اکنون 17 نفر از معلولان در سازمان مشغول به فعالیت هستند.

در ایستگاه های مترو بر معلولان چه می گذرد

یکی از مشکلاتی که مانع خروج معلولان به تنهایی و مستقل از کمک دیگران از منزل می شود، موضوع ایاب و ذهاب آنها در سطح شهر است.

حال آنکه طبق ماده 5 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمام شرکت ها و سازمان های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موظف هستند طی یک برنامه 5 ساله نسبت به مناسب سازی وسایل حمل و نقل عمومی خود اقدام نمایند، اما این ماده قانونی نیز در اصفهان بر خلاف تمام وعده ها به فراموشی سپرده شده است.

عضو هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان با اشاره به ماده قانونی یادشده، گفت: بیشتر معلولان به دلیل عدم توانایی جسمی چندان رغبتی به تردد با اتوبوس در سطح شهر ندارند و سوارشدن تاکسی نیز برای هر بار رفت و آمد هزینه زیادی را به آنان تحمیل می کند.

وی اظهار داشت: از طرفی وجود پله های فراوان در ایستگاه های مترو نیز برای معلولان مشکل آفرین است و برای رفع این مشکل چندین بار به رئیس سابق سازمان قطارشهری اصفهان نامه نوشته و از آنها خواسته ایم تا حتماً در ایستگاه های مترو وجود آسانسور در نظر گرفته شود.

عضو هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان تصریح کرد: در پاسخ تمام مکاتبه ها گفته شده که مناسب سازی برای معلولان در ایستگاه ها صورت گرفته است، اما با توجه به اینکه تاکنون اجازه بازدید از روند مناسب سازی نداشتیم نمی دانیم مراحل چگونه اجرایی شده است.

وی با اشاره به خودروهای ون که در تهران مناسب سازی شده اند، افزود: 6 ماه پیش عباس حاج رسولی ها، رییس شورای شهر اصفهان به جامعه معلولان وعده حضور ون های مناسب سازی شده در سطح شهر را داد که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

پورخلیلی بیان داشت: صندلی های اتوبوس هایی که روی آنها نوشته شده "ویژه معلولان" نیز همیشه توسط افراد سالم پر است و معلولان به ناچار باید روی صندلی های عادی بنشینند.

همچنین کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده است که "معلولان می توانند در استفاده از وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما و قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند گردند"، ‌این در حالی است که به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان تنها شرکت هواپیمایی "ایران ایر" این خدمات را به معلولان ارائه می دهد که متأسفانه خط پرواز آن نیز محدود است.

پورخلیلی گفت: با وجودی که ایمن ترین وسیله حمل و نقل برای سفرهای برون شهری معلولان قطار است، اما متأسفانه شرکت رجا تاکنون تسهیلات لازم را برای معلولان تهیه نکرده است.

همچنین طبق ماده 12 قانون حمایت از معلولان" سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی موظف به تولید برنامه های مرتبط با توانمندی های معلولان است"، اما صدا و سیمای مرکز اصفهان هر چند در این رابطه اقداماتی انجام داده، اما کافی نبوده است.

وی افزود: برنامه "توانمندان"، هفته ای 25 دقیقه از شبکه رادیو اصفهان پخش می شود که حدود 10 دقیقه آن تنها موزیک است و بقیه زمان ها نیز به جای بیان مشکلات معلولان، برنامه های کلیشه ای اجرا می شود.

عضو هیئت مدیره جامعه معلولان اصفهان اظهار داشت: اگر صدا و سیما با بررسی قانون های تصویب شده با دعوت مسئولان از آنها در مقابل عدم اجرای این قوانین پاسخ بخواهد بیشتر مشکلات این قشر رفع می شود.

به هر روی رسیدگی به نیازهای معلولان که خود نیز از شهروندان اصفهانی بشمار می روند توسط ارگانهای مربوطه امری مهم و حیاتی به شمار می رود که باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود و انتظار می رود گزارش مهر در خصوص وضعیت موجود معلولان اصفهان آغازی باشد برای آینده بهتر این قشر.