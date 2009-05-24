افتتاح موزه هنرهای معاصر خوزستان با 90 درصد پیشرفت کار

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر ارشاد در آئین بهره برداری از این موزه اظهار داشت: توجه خاص به هنر و هنرمندان شهرستانی در دولت نهم نهادینه شده است و نمونه چنین دیدگاهی را امروز با بهره برداری از موزه هنرهای معاصر خوزستان شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: در گذشته تمام فعالیت ها و اتفاقات مهم هنری کشور در تهران رخ می داد و هنر در سایر شهرستانها مغفول واقع می شد ولی اکنون فضا برای فعالیت هنرمندان خوزستان بسیار مناسب شده است.

ایمانی عنوان کرد: در چند ماه گذشته چنین موزه ای در یزد افتتاح شد و تا چند ماه دیگر در استان قزوین نیز موزه هنرهای معاصر به بهره برداری می رسد.

وی گفت: در گذشته دیدگاهی وجود داشت که هنرمند تنها باید به هنرش فکر کند و کاری به محیط پیرامون خود نداشته باشد ولی اکنون شاهد هستیم هنرمندان در اتفاقات کشور سهیم هستند که نمونه آن حضور جمع فراوانی از نقاشان برجسته کشور در تهران برای نقاشی در خصوص آزاد سازی خرمشهر است که فردا در تهران و چند روز دیگر در خرمشهر برگزار می شود.

معاون هنری وزیر ارشاد تصریح کرد: این موزه در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس منحصر به فرد است و باید از پتانسیل موجود آن برای شکوفایی هنر منطقه نهایت استفاده را برد.

هر دو سال یکبار رویدادی بین المللی در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود

ایمانی اظهار داشت: این نوید را می دهم که این موزه فعال خواهد بود و هر دو سال یک بار یک رویداد بین المللی در آن برگزار می شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان خوزستان نیز در ابتدای این مراسم اظهار داشت: سال 1380 کلنگ ساخت این موزه به زمین زده شد و خوشبختانه امروز شاهد هستیم که این مرکز در حال بهره برداری است.

عباس بسی خواسته اضافه کرد: این موزه، فاز اول یک مجموعه بزرگ فرهنگی به وسعت 11 هزار متر می باشد که این موزه پنج هزار متر است.

وی اضافه کرد: سالن نمایش، سینما و خانه هنرمندان از دیگر بخش های این مجموعه فرهنگی است که تاکنون 30 میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

بسی خواسته افزود: آثاری که هم اکنون در این نمایشگاه وجود دارد با صرف مبلغ پنج میلیارد ریال از جاهای دیگر کشور به این مکان منتقل شده است تا فضای نمایشگاه پر بار شود.

چندی پیش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به آغاز به کار موزه هنرهای معاصر اهواز از یکم خردادماه گفته بود: 90 درصد مقدمات کار برای بهره‌برداری از موزه فراهم است و 10 درصد باقی مقداری نیست که مانع بازگشایی شود.