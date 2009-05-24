انگلیسیها در بازیافت زباله های الکترونیکی ضعیفند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده رایانه - دل - اعلام کرد تنها کمتر از نیمی از ساکنان انگلستان اقدام به بازیافت سخت افزارهای قدیمی خود می کنند و بیشتر حجم این تجهیزات به دلیل روی کار آمدن تجهیزات پیشرفته تر به زباله تبدیل می شوند در حالی که بیش از 80 درصد از آلمانیها این تجهیزات را بازیافت کرده یا مورد استفاده مجدد قرار می دهند.

به گفته این شرکت ولزیها نسبت به انگلیسیها در شرایط وخیم تری قرار دارند به شکلی که 20 درصد از آنها هرگز اقدام به بازیافت سخت افزارهای خود نمی کنند.

این گونه به نظر می رسد که انگلیسیها سالانه قادر به تولید میزانی از زباله های الکتریکی هستند که با استفاده از آن می توان 6 برابر استودیوم ومبلی را پر کرد.

در اوایل ماه می شرکت O2 که در ارائه خدمات تلفن همراه فعالیت دارد بر روی موجودی تجهیزات الکتریکی خانه ها تحقیق و اعلام کرد به صورت میانگین در هر خانه 2.4 تلویزیون، 1.6 رایانه، 2.4 بازی رایانه ای، 3 تلفن همراه و 2.2 سیستم پخش موسیقی وجود دارد که بازیافت آنها نیازمند برنامه ای دقیق خواهد بود.

کمیسیون اروپا در سال 2002 بخشنامه ای را با عنوان بخشنامه زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ارائه کرد که تا سال 2007 اجرای آن در انگلستان اجباری نشد. این بخشنامه طرحی از مصوبات اروپا بود که به منظور کاهش میزان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در حال تولید و تشویق کاربران به منظور استفاده مجدد، بازیافت و تعمیر آنها ارائه شد.

بر اساس گزارش بی بی سی، به گفته محققان شرکت دل از دلایلی که انگلستان را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی در بازیافت زباله های الکتریکی عقب انداخته این است که دیگر کشورها دو سال زودتر از انگلستان اجرای بخشنامه کمیسیون اروپا را آغاز کرده اند.