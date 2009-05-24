رایزنی برای چاپ کتابهای درسی افغانستان در ایران ادامه دارد

رئیس اداره صادرات دفتر چاپ وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هنوز در مراحل رایزنی اولیه هستیم تا بتوانیم یک ناشر دولتی افغانستان را برای چاپ کتابهای درسی این کشور در چاپخانههای ایران سوق دهیم.
زهره مظهری افزود: ما خوشحال میشویم طرحهای این چنینی در صنعت چاپ به ثمر برسد و پیش زمینهای برای بازاریابی محصولات چاپی ما باشد. اما معتقدیم برای این کار به برنامه منسجمی نیاز داریم تا این قراردادها تداوم داشته باشد و کشورهای زیادی چاپ کتابهای خود را به ما سفارش دهند.
مظهری در ادامه عنوان کرد: درباره پیشرفتها و توانمندیهای چاپخانههای ایران هیچ شکی وجود ندارد، این توانمندیها عنصر مهمی در توسعه صادرات محصولات چاپی ماست، اما باید توجه داشته باشیم که یک چاپخانه نمیتواند عهدهدار همه سفارشها باشد. برای همین باید هر کدام از چاپخانههای کشور بخشی از کار را به عهده داشته باشند. در چاپ کتاب زمان عنصر بسیار مهمی است و اگر چاپخانهای در زمان مقرر نتواند تعهدات خود را انجام دهد زیان آن تنها به خود آن چاپخانه نمیرسد بلکه حوزه صادرات چاپ ما لطمه میخورد چرا که موجب بیاعتمادی تقاضادهنده نسبت به صنعت چاپ کشورمیشود.
رئیس اداره صادرات دفتر چاپ وزارت ارشاد با تاکید بر کار جمعی در صنعت چاپ تصریح کرد: این روزها که مهمترین دغدغه ما این است که بتوانیم صادرات غیر نفتی را بالا ببریم، صنعت چاپ کشور ظرفیتهای بسیار زیادی برای افزایش صادرات دارد منتها توسعه صادرات محصولات چاپی در گرو کارهای جمعی و دوری از انفرادی عمل کردن است.
وی در پایان گفت: اگر این اتفاق بیفتد هم مشکل اشتغال در صنعت چاپ حل میشود و هم پیشزمینه خوبی برای توسعه صادرات محصولات چاپی است.
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