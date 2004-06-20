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۳۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۱۲

مديركل دفتر واردات گمرك خبر داد ؛

موافقت گمرك با احداث انبارهاي اختصاصي در محل واحدهاي توليدي

به منظور كاهش هزينه هاي توليد كنندگان و تسهيل واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي ، گمرك ايران ، مجوز احداث انبارهاي اختصاصي را در محل كارخانجات توليدي ، براي متقاضيان صادر مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"،مديركل دفتر واردات گمرك با اعلام اين مطلب افزود: وارد كنندگان مي توانند با احداث انبارهاي اختصاصي و سپردن ضمانت هاي بانكي معادن حقوق ورودي، كالاهاي خود را درمحل اين انبارها تخليه و نسبت به انجام تشريفات گمركي درهمان محل اقدام كنند.

ناصر كرماني افزود: وارد كنندگان متقاضي انبارهاي اختصاصي قادرند پس از ورود و اظهاركالا به گمرك، محموله را به مقصد انبارهاي اختصاصي ترانزيت كنند و پس از ارايه مدارك ، اسناد و ارزيابي كالا در محل انبار ، محموله را ترخيص نمايند.

به گفته وي، همچنين كاهش هزينه هاي واردات و كاهش خسارات احتمالي به محموله در اثر تخليه بارگيري مركز و نگهداري در شرايط مناسب از عمده ترين مزاياي تخليه كالاهاي وارداتي در انبارهاي  اختصاصي است.

كرماني، در مورد شرايط استفاده از انبارهاي اختصاصي گفت: از جمله شرايط ايجاد انبار اختصاصي اين است كه متقاضيان بايد محل انبار را در شعاع عملياتي گمرك مورد نظر و با نظارت مشترك گمرك و صاحب كالا تاسيس كنند.

وي ، تاكيد كرد: بيمه محصولات و حفاظت از كالاها در انبارهاي اختصاصي برعهده صاحب كالا است.

كرماني، مزاياي اعمال اين روش را براي گمرك در بلند مدت، كاهش حجم عمليات در گمركات و جلوگيري از تبديل محيط گمركي به انبار كالا دانست و ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك 60 درصد از وارد كنندگان بتوانند از اين روش استفاده كنند.

کد مطلب 88396

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