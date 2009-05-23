ورزش جایگاه اصلی خود را در آموزش و پرورش ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش بعد از ظهر شنبه در مراسم اهدا 600 سبد ورزشی به مدارس مشهد افزود: اهتمام به ورزش مدارس گام اساسی و زیربنایی در ورزش همگانی و قهرمانی است که اگر بخواهیم جامعه ای پویا داشته باشیم راهی جز توجه به ورزش مدارس نداریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ورزش در تشکیلات آموزش و پرورش در جایگاه خودش قرار ندارد و ورزش مدارس نه به لحاظ تشکیلاتی و نه امکانات شرایط مناسبی نداشته و اگر قرار است وضعیت بهبود پیدا کند، باید نواقص آن برطرف شود تا زمینه شکوفایی ورزش همگانی و قهرمانی فراهم شود.

محمدی معاون پرورشی و تندرستی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت ورزش و نیاز دانش آموزان به این مقوله به عنوان یکی از راه های رسیدن به تعادل در زندگی روزمره افزود: امید است روزی برسد که ورزش در سبد زندگی خانواده ها از جایگاه خاصی برخوردار شود تا به وسیله آن بتوانیم مدیریت درونی خود را نهادینه کنیم.

مدیر تربیت بدنی امورهمگانی شهرداری مشهد نیز اشاره به اینکه سومین دوره اهدای سبدهای ورزشی به مدارس باید در سال گذشته اجرا می شد، افزود: از ابتدای اجرای این طرح که با اهدای 200 سبد ورزشی آغاز شد و تاکنون که به 600 سبد رسیده است سعی شده ضمن ارتقا کیفیت کار بر کمیت آن اضافه شود که البته امید است در مراسم بعدی تعداد سبدهای اهدایی به 800 سبد برسانیم.

شریف به سایر طرحهای اجرایی با تربیت بدنی آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: طرحهایی از جمله فصلی با ورزش بانوان، طرح محله، ورزش، مدرسه و طرح 100 مدرسه از آن جمله است که در نظر داریم به زودی طرح آشنا که در آن به تمامی دختران پنجم ابتدایی مدارس شهر شنا آموزش داده می شود، اجرا شود.