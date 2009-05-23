استفاده از نانو الماسها در مداوای سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان معتقدند نانومواد کوچکتر از 100 هزار میلیونیوم متر می توانند سیستمهای رایج انتقال دارو را متحول کند. شیوه ای که می تواند آثار مسموم شیوه های درمانی سرطان از جمله شیمی درمانی را کاهش داده و احتمال درمان سرطان را افزایش دهند.

محققان کالج مهندسی و علوم کاربردی مک کورمک با استفاده از نانو الماسها ابزاری جدید برای انتقال مقادیر تعیین شده ای از دارو به سلولهای تعیین شده ارائه کردند. آزمایشها نشان می دهد این نانو مواد قادرند تاثیری بیشتر از شیوه های درمانی مشابه شیمی درمانی را بدون ایجاد آثار سو بر روی سلولها داشته باشند.

به گفته محققان خوشه های نانو الماس ذرات دارویی را به گونه ای در بر می گیرند که احتمال نفوذ آنها به سلولهای سالم به صفر برسد و تنها زمانی اجازه خروج دارو ها را خواهند داد که به سلولهای سرطانی رسیده باشند. از دیگر آثار امیدوار کننده این مواد عدم ایجاد التهاب در نسوج بدن پس از آزادسازی داروها است.

نانو الماسها به دو شیوه قادر به انتقال داروها هستند. در شیوه اول این ذرات مشابه قلم خودنویس داروها را در بر گرفته و در میان سلولهای بیمار رها می کنند و در شیوه دوم با عملکردی مشابه سرنگ به درون سلولها تزریق می شوند. در این صورت میزان داروی انتقال داده شده و تاثیر آن بر روی سلولهای بیمار تحت کنترل پزشک درآمده و آثار سوء داروهای درمان سرطان بر روی نسوج سالم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش گیزمگ، این تحقیقات تحت حمایت سازمان ملی علوم و موسسه ملی بهداشت بوده و نتایج آن به تازگی در نشریه علمی اسمال منتشر شده است.