۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

شخصیت و ابعاد وجودی امام خمینی(ره) بررسی می‌شوند

همایش "بررسی شخصیت و ابعاد وجودی امام خمینی(ره) از نظر علم و عمل" از سوی خانه فرهنگ ایران به مناسبت بیستمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کراچی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ ایران ضمن برگزاری این همایش با حضور یکی ازشخصیتهای فرهیخته فرهنگی از ایران و دیگر شخصیتهای علمی فرهنگی و سیاسی در شهر کراچی، نمایشگاه خاطرات و کرامات امام خمینی (ره) را به دو زبان فارسی و اردو با عنوان "جلوه‌ای ازآفتاب" برگزار می‌کند.

همچنین ضمن تهیه و پخش فیلمی کوتاه به زبان اردو از زندگی حضرت امام خمینی (ره)، یک مسابقه علمی با اعلام فراخوان مقاله در دو موضوع "بررسی شخصیت تاریخ ساز حضرت امام خمینی(ره)" و "تعلیم و تربیت اسلامی ازدیدگاه حضرت امام (ره)" با اهدای جوایز به مقالات برتر برگزار می‌شود. 

همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از سوی گروهها و احزاب مختلف اسلامی و شیفته آن امام راحل (ره) در سطح شهر کراچی برگزار می‌شود.

