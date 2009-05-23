به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ ایران ضمن برگزاری این همایش با حضور یکی ازشخصیتهای فرهیخته فرهنگی از ایران و دیگر شخصیتهای علمی فرهنگی و سیاسی در شهر کراچی، نمایشگاه خاطرات و کرامات امام خمینی (ره) را به دو زبان فارسی و اردو با عنوان "جلوه‌ای ازآفتاب" برگزار می‌کند.

همچنین ضمن تهیه و پخش فیلمی کوتاه به زبان اردو از زندگی حضرت امام خمینی (ره)، یک مسابقه علمی با اعلام فراخوان مقاله در دو موضوع "بررسی شخصیت تاریخ ساز حضرت امام خمینی(ره)" و "تعلیم و تربیت اسلامی ازدیدگاه حضرت امام (ره)" با اهدای جوایز به مقالات برتر برگزار می‌شود.

همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از سوی گروهها و احزاب مختلف اسلامی و شیفته آن امام راحل (ره) در سطح شهر کراچی برگزار می‌شود.