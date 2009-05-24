پایگاه ارائه خدمات جانبی حفاری در ایران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی مقدم در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت عملیات اکتشاف برای ایجاد پایگاه ارائه خدمات حفاری چاه های نفت و گاز، گفت: یکی از برنامه های شرکت عملیات اکتشاف نفت در کنار خریداری دکل های جدید حفاری، تامین 18 مورد خدمات جانبی حفاری، تجهیزات و سیستمهای سخت افزاری است.

وی با اشاره به تامین 12 مورد از خدمات جانبی حفاری از خارج کشور، تصریح کرد: به این ترتیب عملیات اکتشاف اولین مجموعه کشور خواهد بود که علاوه بر انجام عملیات حفاری، این تعداد خدمات جانبی آن را نیز ارائه می کند.

مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون در بخش تعمیر چاههای نفت و گاز کشور کمبود تجهیزات و امکانات کافی مورد نیاز وجود دارد، بیان کرد: برای حل بخشی از این مشکل یک مشارکت سه جانبه با حضورعملیات اکتشاف نفت، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ZPEC چین نسبت به تشکیل یک شرکت سرویس کمپانی اقدام شده که پیش بینی می کنیم در سال جاری فعال شود.

محمدی مقدم یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی علاوه بر ناوگان دکلهای حفاری در شرکت ملی حفاری در مجموع 20 دکل حفاری در بخش های مختلف اضافه شده است اما از آنجا که همواره یکی ازعوامل بازدارنده برای فعالیت دکل های موجود، تعمیرات به موقع آنها و تامین قطعات یدکی از خارج کشور است.

این مقام مسئول، افزود: برای تامین این نیاز در کشور، شرکت سازنده و فروشنده دکل های حفاری را ملزم کرده ایم تا در ایران پایگاه خدمات پشتیبانی پس از فروش ایجاد کند که این پایگاه طی هفته های آتی به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر این که به این ترتیب نه تنها این دغدغه برای دکل های حفاری خریداری شده رفع می شود بلکه این پایگاه می‌تواند به طور مرکزی به سایر شرکت های دارنده دکل هم خدمات دهد، افزود: به عبارت دیگر نمایندگی انحصاری این شرکت را در بازار ایران متعلق به شرکت عملیات اکتشاف است.

محمدی مقدم در مورد سهامداران شرکت چینی ZPEC، گفت: این شرکت از مشارکت 60 درصدی ( سهاداران آمریکایی و هنگ کنگی ) و 40 درصدی ( سهامداران چینی ) تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران در ادامه از برنده شدن در قرارداد حفاری و تکمیل 2 حلقه چاه در میدان نفتی دارخوین به صورت کلید در دست خبر داد و افزود: در حال حاضر حفاری این چاه ها آغاز شده است.

به گزارش مهر، شرکت عملیات اکتشاف سال گذشته اقدام به خرید 6 دستگاه دکل حفاری کرده که تاکنون تعداد 3 دکل حفاری آن به داخل کشور وارد شده است.