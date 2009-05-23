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۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

امید در راه المپیک /

تیم فوتبال امید با 36 بازیکن از فردا به اردو می رود

تیم فوتبال امید با 36 بازیکن از فردا به اردو می رود

سومین مرحله اردوی های مقطعی تیم فوتبال امید از فردا در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید، 36 بازیکن مرکب از برترین های اردوی اول و دوم و تعدادی از بازیکنان جدید رده سنی امید دراین اردو حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد : در این اردو که 4 روز به طول خواهد انجامید، 6 جلسه تمرینی و مسابقه درون اردویی برای بازیکنان دعوت شده پیش بینی شده است . 

سرمربی تیم امید، اردوهای مقطعی این تیم که با هدف شناخت و ارزیابی بازیکنان برگزارمی شود تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال امید پیرامون استفاده از مربی خارجی در کادر فنی این تیم اظهار داشت: استفاده از مربی خارجی به نظر من بستگی دارد و تاکنون کمبودی از این نظر احساس نکردیم و هر زمان نیاز باشد در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل یک حریف خارجی روز 7 خرداد ساعت 17 در ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال اندونزی خواهد رفت.

کد مطلب 884053

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