به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه نیوزویک، در طول دو ماه گذشته پکن یک سری اقداماتی را انجام داده است که می توان از آنها به عنوان اقداماتی چالش بر انگیز برای اقتصاد آمریکا نام برد.

در ماه مارس نخست وزیر چین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه اش در مورد مسیر سیاست آمریکا ابراز نگرانی کرد.

در نشست گروه 20 در لندن، "ون جیابائو" پیشنهاد امضای تواقق نامه ای را با هدف گسترش وام های صندوق بین المللی پول به میزان بیش از 250 میلیارد دلار مطرح کرد.

همچننین روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود آورده است که تاکنون در طول یک ماه، چین در مقایسه با 10 سال گذشته اقدامات اقتصادی انجام داده است. این روزنامه در ادامه نوشت: آیا واقعا آمریکا می تواند پکن را برای تغییر این گونه سیاست ها تحت فشار بگذارد؟