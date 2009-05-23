اتاق بازرگانی خدمات فنی و مهندسی را در خارج از کشور ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نهاوندیان بعداز ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: هم اکنون مشکلات بانکی ایران که در برخی از کشورها وجود داشته رفع شده است.

وی عنوان کرد: این اقدامها باعث افزایش مناسبات سرمایه گذاران خارجی با تجار داخلی و متقابل خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور به شرایط به وجود آمده در رکود اقتصادی دنیا و نواسانات قیمتها اشاره کرد و ادامه داد: اقتصاد ایران همانند سایر کشورها یک روابط بین المللی دارد اما به حدی نبوده که کشور ما را دچار بحران بکند.

نهاوندیان گفت: کاهش جهانی قیمت نفت و کالاهای صادراتی در جهان برای کشورمان یک فرصت بوده به طوری که این بحران جهانی، بسیاری از کشورهای در معرض رکود اقتصادی را جذب سرمایه گذاری در ایران کرده است.

وی از تهیه پیش نویس قانون کسب و کار نخستین بار توسط اتاق ایران خبر داد و افزود: تا پایان امسال این طرح تقدیم مجلس خواهد شد.

وی اضافه کرد: تصویب این طرح باعث مشارکت همه فعالان اقتصادی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور همچنین به بحث گسترش صادرات و برقراری ارتباط با کشورهای مهم دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: بدخواهان ایران حضور کشورمان را در عرصه اقتصاد جهانی محدود می کنند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: کشورمان در توسعه مناسبات با کشورهای مورد هدف خود موفق بوده است.