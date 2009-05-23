"جاسوسی که از سردسیر آمد" در سینماتک سپیده

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد "جاسوسی که از سردسیر آمد" محصول سال 1965 سینمای انگلستان بر اساس رمانی از جان لوکاره است و در آن ریچارد برتن، کلر بلوم و اسکار ورنر ایفای نقش کرده‌اند.

این فیلم 112 دقیقه‌ای سیاه و سفید سال 1966 نامزد دو اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین طراحی دکور شد و جوایز بهترین بازیگر مرد، طراحی هنری، فیلمبرداری و بهترین فیلم بریتانیایی را از مراسم بفتا آن خود کرد. ضمن اینکه ورنر برای بازی در آن برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد مکمل شد.

"جاسوسی که از سردسیر آمد" داستان یک جاسوس بریتانیایی به نام الک لیماس است که در دهه 1960 و اوج دوران جنگ سرد تصمیم می‌گیرد به یک ماموریت جدید برود؛ که شاید آخرین ماموریت او نیز باشد.

علاقمندان به تماشای یازدهمین فیلم سینمایی ریت در مقام کارگردان می‌توانند فردا یکشنبه سوم خردادماه ساعت 18 به سینما سپیده در تقاطع خیابان‌های انقلاب و وصال شیرازی مراجعه کنند.