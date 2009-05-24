روابط عمومی ها نقاط ضعف دستگاه های خود را بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، کمال رستمعلی شامگاه شنبه در جلسه مدیران روابط عمومی و اصحاب رسانه شهرستان سوادکوه در فرمانداری افزود: کلیدی ‌ترین کار روابط عمومی ‌ها برقراری ارتباط مناسب با مردم است که نباید از آن غفلت کنند.

وی کارشناسان روابط عمومی را مشاوران امین و زبده برای مدیران دستگاه‌ها معرفی کرد و اظهار داشت: تحلیل و رصد منظم و مستمر خبر‌ها از خبرگزاری ‌ها، سایتها و روزنامه‌ ها، جمع ‌آوری انعکاس خبرها، بازدیدها و ماموریتها در مطبوعات و خبر‌گزاری‌ ها و ارائه گزارشی همراه با تحلیل‌ از جمله فعالیتهای در دست اقدام روابط عمومی استانداری است.

وی با اشاره به نقشم مهم شورای روابط عمومی استان در مناسبتهای مختلف، گفت: برگزاری جلسات مستمر ماهانه و ویژه برای مناسبتها، دیدار با علمای استان برای گرفتن رهنمودهای اخلاقی و برگزاری دوره ‌های آموزشی مختلف برای مدیران روابط عمومی‌ ها از جمله فعالیتهای مهم این شورا است.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌ الملل استانداری ارتباط و تعامل دوسویه را هنر روابط عمومی دانست و بیان کرد: تنظیم رابطه رسانه، مجموعه سازمان و مردم یکی از وظایف مهم است که روابط عمومی باید منفعت هرسه را مد نظر قرار دهند.

وی با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی همکاران و مخاطبان، گفت: اگر مردم اثر و بازخورد نظرات خود را در سیستم شاهد باشند به تبع آن از حرف سیستم نیز استقبال خواهند کرد.

دبیر شورای روابط عمومی استان با بیان اینکه برخی از مدیران انتظار دارند تنها نکات مثبت اقدامات بازگو شود، خاطرنشان کرد: مدیران به مسئولان روابط عموی‌ ها اجازه دهند تا آنان نکات ضعف و قوت کارها را بررسی و تحلیل کرده و برای پیشبرد اهداف سازمان با صراحت آنها را بازگو کنند.

به گفته وی، روابط عمومی ‌ها با تیزبینی که دارند می‌ توانند حوادث آینده سازمان را پیش ‌بینی کنند.

وی همچنین از مدیران خواست تا بحث اصلاح الگوی مصرف در دستگاه ‌ها را به روابط عمومی‌ ها بسپارند.

علی‌ محمد صمدیان، فرماندار سوادکوه نیز در این گردهمایی مسئولان روابط عمومی را حلقه اتصال مردم و مسئولان معرفی کرد و گفت: توجه به امر معنویت، هماهنگی برای برپایی مراسمهای ملی، مذهبی و اعیاد و خدمت رسانی به مردم از جمله فعالیتهای مهم روابط عموی‌ ها است.

وی با بیان اینکه اجرای برخی از کارها همانند کاهش بودجه مصرفی و افزایش بودجه عمرانی برای اولین بار در دولت انجام شد، افزود: البرز مرکزی تنها مرکز کارآفرینی شهرستان سوادکوه در قبل و بعد از انقلاب بود که در حال احیا شدن است و در پایان سال گذشته پس از ۱۷ سال دو کارخانه در این شهرستان احیا شد.

صمدیان احداث کارخانه کک ‌سازی با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن و جذب حدود سه هزار کارگر را نویدی دیگر برای شهرستان سوادکوه طی این چند سال اعلام کرد و یادآور شد: ۳۳۳ میلیون تن ذخایر تحت‌ الارضی در این شهرستان وجود دارد که با راه ‌اندازی این کارخانه احیا خواهد شد و علاوه برآن ذخایر سایر شهرستانها و استانهای همجوار نیز احیا می ‌شود.

وی توزیع سرمایه بین مردم در راستای سیاستهای اصل ۴۴ در قالب سهام عدالت را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت نهم بیان کرد و افزود: در شهرستان سوادکوه ۴۰ هزار نفر برای دریافت سهام ثبت نام کردند.

فرماندار سوادکوه اعلام کرد: روستاییانی که در سال ۸۶ ثبت ‌نام کرده ‌اند ظرف ۴۸ ساعت آینده می‌ توانند به ازای هر نفر ۸۰هزار تومان سود سهام سال ۸۶ خود را دریافت کنند.

وی حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح را در برگزاری انتخابات اصل دانست و گفت: تمامی زیرساختهای انتخاباتی نیز به شکل سنتی و هم رایانه ‌ای فراهم شده است.

صمدیان از تشکیل شورای روابط عمومی شهرستان در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: روابط عمومی‌ ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فعالیت خود را آغاز کنند.