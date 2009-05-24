"رویکرد هرمنوتیکی" نیاز فکری ماست

دکتر سید محمد ثقفی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که در موقعیت کنونی ما به کدامیک از فلسفه‌های تحلیلی و یا قاره‌ای بیشتر نیاز داریم گفت: قرن بیست و یکم قرن فرا تجدد نامیده شده است. دوره تجدد که نوعی حاکمیت علم اثبات‌گرایی بود به بن‌بست رسید. بنابراین برای تفسیر زندگی مادی و معنوی انسان رویکردهای متنوعی از رویکردهای عرفانی و دینی گرفته تا رویکردهای تاریخی و تفسیری رواج پیدا کرده‌اند.

ثقفی در مورد اهمیت فلسفه‌های تحلیلی برای فرهنگ ما گفت: در ایران اکنون از آن جهت که با انقلاب اسلامی تجدید حیات اجتماعی و سیاسی صورت گرفته، نقش فلسفه‌های تحلیلی در تحول ذهنیت ایرانی نیز مهم جلوه می‌کند. به همین جهت در کنار رویکرد هرمنوتیکی باید به فلسفه‌های تحلیلی هم توجهی مبسوط داشت.

این استاد جامعه‌شناسی دین دانشگاه آزاد تصریح کرد: این وظیفه مسلمانان است که با رنسانس و تجدید نظر در معارف اجتماعی و علمی اسلامی برای ذهن انسان معاصر ایده جدیدی ارایه نمایند.