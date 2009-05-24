تیم فوتبال زیر 15 سال به بوشهر می رود / سفر به ارمنستان قبل از حضور در غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان غرب آسیا آماده می کند، ابتدای مردادماه اردویی یک هفته ای را در بوشهر برگزار می کند.

البته در حال حاضر تمرینات این تیم به مدت یک ماه و تا روز 25 خردادماه تعطیل است اما از آن روز این تیم در کمپ تیم های ملی اردویی 6 روزه را برگزار می کند و پس از آن راهی بوشهر شده تا با برگزاری اردوی در این شهر که آب و هوایی مانند لبنان دارد، خود را بهتر و بیشتر برای حضور در آن رقابت ها آماده کند.

همچنین این تیم قرار است اوایل تیرماه و برای برگزاری اردویی یک هفته ای و انجام دو دیدار دوستانه با تیم نوجوانان ارمنستان، به این کشور سفر کند تا دیدارهای برگشت خود را با این تیم برگزار کند.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا طی روزهای یازدهم تا شانزدهم مردادماه در کشور اردن برگزار خواهد شد، مسابقاتی که ابتدا قرار بود در یمن برگزار شود اما به علت مشکلاتی که در میزبانی این کشور رخ داد، میزبانی آن به اردن واگذار شد.

ضمن اینکه مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا هم طی روزهای 13 تا 23 مهرماه در نپال برگزار می شود. تیم ایران در آن مسابقات در گروه B و با تیم های بحرین، لبنان، نپال، تاجیکستان، مالدیو همگروه است.