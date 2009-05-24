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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۶

سهراب پور به مهر خبر داد:

تخصیص بودجه خوابگاه بدون تامین زمین آن!/ حذف بودجه طرح توسعه

تخصیص بودجه خوابگاه بدون تامین زمین آن!/ حذف بودجه طرح توسعه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف پیشروی طرح توسعه دانشگاه را بسیار کند خواند و گفت: متاسفانه بودجه های این طرح حذف شده و به شدت در مضیقه هستیم.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح توسعه دانشگاه صنعتی شریف با حذف بودجه ها به کندی پیش می رود و با مشکل مواجه شده است.

وی ادامه داد: بودجه احداث خوابگاه تخصیص داده شده در حالی که هنوز زمینی نداریم که در آن خوابگاهی بسازیم. به طور قطع تا زمین تامین نشود نمی توانیم این بودجه را هزینه کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: دانشگاه زمینی در چیتگر در اختیار دارد که از تاسیسات زیربنایی برخوردار نیست و هزینه تامین تجهیزات بالغ بر چند میلیارد تومان می شود که در توان دانشگاه نیست.

وی گفت: دانشگاه صنعتی شریف بسیار مصر است که طرح توسعه دانشگاه را ادامه دهد اما تا زمانی که بودجه کافی نداشته باشیم این طرح عملا پیشرفتی نخواهد داشت.

کد مطلب 884123

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