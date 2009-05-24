سهراب پور به مهر خبر داد: تخصیص بودجه خوابگاه بدون تامین زمین آن!/ حذف بودجه طرح توسعه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف پیشروی طرح توسعه دانشگاه را بسیار کند خواند و گفت: متاسفانه بودجه های این طرح حذف شده و به شدت در مضیقه هستیم.