فدراسیون درباره اردوی اندونزی تصمیم می گیرد/ به مربی خارجی نیاز ندارم

غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اردوی تیم فوتبال امید که قرار است اوایل تیرماه جاری در اندونزی برگزارشود، ضمن بیان این مطلب افزود : ما برنامه اردویی و دیدارهای تدارکاتی تیم امید را به کمیته تیم های ملی ارائه کرده ایم و این مسئولان فدراسیون هستند که باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب کار شرایط برگزاری این اردوها و دیدارهای تدارکاتی را فراهم کنند.

پیروانی تصریح کرد: با توجه به مشاهده مواردی از شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در اندونزی انجام این سفرمی تواند سلامتی بازیکنان را به خطر بیندازد و با این شرایط چنین اردوی تدارکاتی به صلاح تیم نیست مگر آنکه فدراسیون فوتبال از طریق منابع موثق و سفارت ایران در اندونزی اطمینان حاصل کند که این سفر خطری برای بازیکنان نخواهد داشت.

وی یادآورشد : چنانچه به هر دلیل سفر به اندونزی امکان پذیرنشود، فدراسیون فوتبال می تواند تورنمنت دیگری را جایگزین آن کند تا وقفه ای در برنامه های تیم امید ایجاد نشود.

پیروانی تصریح کرد : خوشبختانه تیم امید دعوتنامه های مختلفی برای شرکت در تورنمنت های معتبر دارد که هزینه چندانی هم برای فدراسیون در پی ندارد و مسئولان فدراسیون می توانند با برنامه ریزی مناسب شرایط حضور تیم امید در تورنمنت های معتبر و با کیفیت را فراهم کند.

وی با اشاره به آغاز مرحله سوم تمرینات تیم فوتبال امید اظهار داشت : تیم امید از پتانسیل بالایی برخوردار است و طی دو مرحله اردوی قبلی تلاش کردیم تا به شناخت کافی نسبت به وضعیت فنی و کیفی بازیکنان دست یابیم و در دو مرحله دیگر نیز تمامی بازیکنانی که واجد شرایط لازم برای حضور در تیم امید هستند را زیر نظر خواهیم گرفت تا مجموعه ای از بهترین بازیکنان را در رده سنی امید به مرحله نهایی اردوی این تیم دعوت کنیم.

پیروانی درباره احتمال اضافه شدن یک دستیار ایرانی دیگر به کادر فنی تیم امید تصریح کرد : در این زمینه درحال بررسی گزینه های مختلفی هستم و پس ازجمع بندی نهایی نام گزینه مورد نظر را اعلام خواهم کرد . آنچه تاکنون مشخص است حضور مربی خارجی درتیم امید منتفی است و اعتقاد دارم همین مجموعه برای رساندن تیم امید به ظرفیت های فنی و کیفی مناسب برای صعود به المپیک کافی هستند.